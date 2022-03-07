Россияне вербуют сирийских военнослужащих для участия в войне против Украины. Об этом 7 марта в видеообращении заявил основатель интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон.

«Друзья, сразу несколько российских военнопленных показали следующее: российские войска, в частности Александр Кринкевич, занимаются сейчас вербовкой сирийцев для поездки в Украину. Сирийским военнослужащим обещают $1800 в месяц за то, чтобы они убивали украинцев. Сирийским военнослужащим обещают также, что здесь очень много красивых женщин и они будут оказывать им бесплатные сексуальные услуги», – сказал журналист.

Он отметил, что украинские военнослужащие готовы противостоять сирийцам, которые решат приехать в Украину.

«Александр Кринкевич, если вы нас слышите, а вы нас все равно слышите, и другие россияне, которые вербуют сирийцев. Остановитесь, пока не поздно. Обращаюсь к сирийцам, которые собираются клюнуть на эти небольшие деньги и поехать убивать украинцев. Приезжайте, мы хорошо вас встретим! Как встретили ваших русских друзей», – подчеркнул Гордон. (gordonua.com)