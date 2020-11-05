Для восстановления освобожденных земель нужно партнерство государства и частного капитала

Восстановление освобожденных от армянской оккупации территорий –одно из приоритетных направлений для нашего государства. Но надо учитывать, что на восстановление потребуются большие капиталовложения, и уже сейчас надо подумать над тем, откуда будут идти средства на эти цели.

Так, депутат Милли Меджлиса Мазахир Эфендиев ранее заявил, что в государственном бюджете на 2021 год должен быть сделан акцент на восстановлении освобожденных от армянской оккупации азербайджанских территорий. По его словам, в 2019 и 2020 годах серьезную часть расходов бюджета составляли военные расходы. В следующем году средства, безусловно, должны быть направлены не только на оборону, но и на восстановление территорий, бывших под оккупацией.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что социальная часть бюджета на следующий год вряд ли изменится, а вот бюджет на оборону может измениться в сторону увеличения.

Что касается средств на восстановление Карабаха и семи районов, находившихся под оккупацией, то, по его мнению, тут может помочь Нефтяной Фонд. Кроме того, государство может выпустить облигации, как это было сделано в Советском Союзе после окончания Великой Отечественной Войны, и тогда средства пошли на восстановление разрушенной страны.

«Есть немало механизмов получения средств, но отечественные финансисты в немалой степени консерваторы, однако не нужно бояться использовать разные возможности. Можно получить дополнительные средства, например, увеличив налог на прибыль для категории граждан, которая получает более 100 тысяч манатов в год. Полученные средства пойдут на восстановление освобожденных земель, причем важно, чтобы они шли именно на конкретные цели», – сказал Агаев #.

Некоторые эксперты считают, что нужно создать Фонд восстановления Карабаха. По словам Агаева, сформировать такой Фонд можно, но надо понимать, что на его счету не будет колоссальных сумм, и только благодаря Фонду существенно восстановить освобожденные территории не удастся.

«Тем не менее, это может быть одним из механизмов. В него смогут переводить добровольные пожертвования как те, кто живут в Азербайджане, так и соотечественники, проживающие за рубежом. Перечислять средства смогут как физические, так и юридические лица. На все и сразу денег Фонда, конечно, не хватит, но можно выделить приоритетные сферы, например образование. Допустим, можно выделять средства на восстановление конкретных школ, архитектурных памятников или религиозных объектов. Можно создать в связи с этим несколько специализированных Фондов», – отметил эксперт.

По его словам, прозрачность расходов поступивших средств легко обеспечить, ведь сейчас все компьютеризировано. Агаев подчеркнул, что Фонд может быть как государственным, так и не государственным, главное то, каким будет его устав, совет управления. Нужно, чтобы было не единоличное руководство, должен быть общественный контроль, отчетность деятельности перед населением.

«Необязательно, чтобы желающие помогали деньгами. Скажем, если решат восстанавливать за счет такого Фонда образовательную инфраструктуру Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов, находившихся под оккупацией, то некоторые предприниматели смогут помочь со стройматериалами, другие со школьной мебелью, компьютерами и т.д», – считает он.

Экономист Натиг Джафарли в свою очередь отметил, что военные расходы в последние годы в стране росли, так как нужно было создать армию, способную освободить оккупированные земли. Это была одна из важных задач, и освободительная война показывает, что такой подход принес свои плоды. И на следующий год не стоит ожидать снижения военных расходов. Напротив, они могут вырасти, чтобы укрепить границы с Арменией и Ираном. Сейчас происходит и переоснащение армии.

«На последнем заседании министерства обороны президент страны отметил, что будут производиться закупки более современного оружия, будет рассмотрен переход к профессиональной армии. Это все расходы, но и освобожденные земли надо восстанавливать. На эти цели нужны десятки миллиардов и восстановление будет идти поэтапно», – сказал экономист.

Только за счет бюджетных, золотовалютных и нефтяных средств нельзя решить эту проблему. Нужно привлекать частных, иностранных инвесторов, в частности азербайджанцев, живущих за рубежом. Можно заинтересовать, например, иранских азербайджанцев, у которых есть большой опыт в развитии аграрного сектора. Многие инвесторы из Турции, Пакистана и других стран, которые поддерживают нас в нашей Отечественной войне, могут инвестировать в данный регион. Однако для этого он должен быть инвестиционно привлекательным.

«Что касается идеи создания Фонда восстановления Карабаха, откуда будут идти туда средства? Скорее всего, преимущественно от госпредприятий и крупных холдингов, но вряд ли такой Фонд соберет больше, чем полмиллиарда. Для координации всех усилий в будущем государство может создать структуру по восстановлению и созданию экономических возможностей во всех освобожденных регионах. Речь, – говорит Джафарли,– может идти о Госагентстве или большом фонде, но это визуальная часть, а институциональная часть состоит в том, что государство, частный и иностранный капитал должны работать вместе».

По его словам, важно, чтобы восстановление освобожденных земель проходило по единой схеме, единому сценарию. Каждое министерство сейчас объявляет о деятельности, которую там будет вести, но для достижения лучших результатов нужна централизованная работа.