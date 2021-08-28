С 1 сентября текущего года на всех рейсах, выполняемых из Азербайджана в Россию, вступают в силу новые правила въезда, сообщает пресс-служба AZAL.

Так, все пассажиры, путешествующие этими рейсами, должны скачать на свои смартфоны мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». В приложение следует загрузить скан своего паспорта, а также результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

Приложение бесплатно и доступно, его можно скачать:

-для iPhone

-для смартфонов Android

-для смартфонов Huaweii

Использование приложения не является обязательным для:

— граждан Российской Федерации;

— для пассажиров, путешествующих транзитом через Азербайджан (при наличии авиабилетов и/или посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию) и при наличии теста проведенного в стране первоначального вылета;

— дети или пассажиры старшей возрастной категории, не имеющие смартфонов, могут предоставить подтверждение QR-кода в приложении на смартфоне другого пассажира, вместе с ним путешествующего.

При путешествии в Россию ПЦР-тестирование можно пройти только в заранее согласованных медицинских учреждениях.

Ознакомиться с перечнем лабораторий можно как в самом мобильном приложении, так и на официальном сайте авиакомпании.

При прохождении тестирования пассажир обязательно должен уведомить клинику, что он летит в Россию и предъявить заграничный паспорт.

На основе теста приложение сгенерирует QR-код, который необходимо будет показать на пункте пограничного контроля в аэропорту.

Информация о результате тестирования будет храниться в виде зеленого QR-кода в мобильном приложении.

Данный код будет необходимо предоставить на стойке регистрации, а также на пограничных пунктах по прибытию в Россию.

Пассажир должен иметь при себе также бумажную копию ПЦР-теста, на случай если возникнут технические проблемы с телефоном во время путешествия.

Тест на коронавирусную инфекцию необходимо сдать в течение 72 часов до вылета.

Разработчики «Путешествую без COVID-19» также обещают, что в ближайшее время в этом приложении также появится информация о прохождении пассажирами вакцинации.

Коротко о том, как работает приложение можно ознакомиться в этом видеоролике.