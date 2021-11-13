Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана распространили совместную информацию по факту сегодняшней провокации под Шушой.

В тексте говорится: «13 ноября в 07:12 часов гражданин Армении Норайр Мирзоян (1975 г. р.) вместе с другими членами преступной группировки, продвигаясь по шоссе Ханкенди-Лачин на автомобиле марки Mercedes-Benz с государственным регистрационным номером 48-MN-048 ER из азербайджанского города Ханкенди в направлении города Лачин, проезжая пост у села Дашалты, бросил в сторону военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и миротворческого контингента Российской Федерации ручную гранату, тем самым поставив их жизни под угрозу.

В результате инцидента военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, сержант Хафиз Насибов и другие (всего три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса 29, 120.2.1 (покушение на убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)), 29, 120.2.3 (покушение на убийство потерпевшего или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга), 29, 120.2.4 ( покушение на убийство совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 214.2.3 (терроризм-совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой) и другим статьям.

В настоящее время по уголовному делу проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия».

Преступление совершено на территории Азербайджанской Республики, значит и судить виновных должен азербайджанский суд. Согласно последней информации, подозреваемый Мирзоян уже задержан российскими миротворцами. Основной вопрос, который сейчас живо обсуждается армянских и азербайджанских сегментах соцсетей, какова дальнейшая судьба подозреваемого. Если азербайджанские правоохранительные органы уже возбудили дело, значит, Баку ждет, что Мирзоян в ближайшее время будет передан им. Интересно, как поступят в этой ситуации российские миротворцы? Что будет, если Мирзояна не передадут азербайджанской стороне? Как это отразится на уровне доверия официального Баку к российскому воинскому контингенту, наделенному миротворческой миссией?

На эти вопросы # ответили известные российские комментаторы.

Евгений Михайлов, эксперт по международным конфликтам, политолог:

— В связи с произошедшим событием Баку конечно же ожидает передачи террориста себе, для правового суда. Могу предположить, что российская сторона, так как он находится под стражей у миротворцев, пойдет нейтральным путем – она не отдаст его и Армении. Вполне вероятно также, поскольку это зона ответственности российских миротворцев, то к Мирзояну может быть применено законодательство РФ – как к террористу, который мог покуситься на жизнь и российских военных. Они тоже могли пострадать. И я скажу так – в Российской Федерации по террористам гораздо более жесткие законы, чем во многих других странах. В принципе, это был бы идеальный вариант – и не нашим, и не вашим. Чтобы его судили именно в России.

Я допускаю различные варианты. Естественно, на мой взгляд, будет не совсем понятна для азербайджанской стороны передача террориста Армении. Для чего? Для того, чтобы его сделали очередным национальным героем, как это было ранее с теми, кто совершал убийства в Турции, в России? Ведь их после доставки в Армению выпускали из тюрьмы и делали нацгероями.

Я предположу, что в данной ситуации идеально было бы судить Мирзояна именно российской стороне, так как он попал в руки российских миротворцев. И чтобы впредь никому неповадно было, российская сторона должна продемонстрировать в его отношении жесточайшее законопроизводство – такое именно, какое она применяет к террористам, устраивающим акты подобные этому у нас в стране.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— В Трехстороннем заявлении о прекращении огня от 10 ноября 2020 года действия, которые должны предпринимать российские миротворцы в таких случаях, не регламентируются. Нельзя исключать, что такие вопросы могут быть прописаны в документах, которые могли подписываться российской стороной с Азербайджаном и Арменией в связи с деятельностью миротворцев. Например, про подписание документов, касающихся деятельности миротворцев, главами Минобороны России и Армении Сергеем Шойгу и Вагаршаком Арутюняном сообщалось 21 ноября 2020 года, но не раскрывалось их содержание.

Если говорить о влиянии недавнего инцидента на положение российских миротворцев — вполне могут прозвучать заявления официальных лиц Азербайджана о необходимости подписания дополнительных соглашений, регламентирующих деятельность этого контингента. Не исключено, что на официальном уровне последует реакция на данный инцидент официальных лиц не только Баку, но и Анкары. Для примера можно вспомнить, как в январе 2021 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью изданию «Sabah» упоминал об аспектах деятельности российских миротворцев в Лачинском коридоре.

P.S. Как сообщают армянские телеграмм-каналы, сегодня в 15:00 российские миротворцы передали армянской стороне мужчину, бросившего гранату недалеко от КПП Шуши.

Источники InfoPort.am сообщают, что российские миротворцы задержали его чисто по соображениям безопасности.