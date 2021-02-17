«Диверсанты и террористы…», Или почему Sputnik Армения подрывает доверие к России?

Армянское представительство российского Международного информационного агентства «Россия Сегодня» — «SputnikАрмения» продолжает свою провокационную деятельность против Азербайджана. Так, 16 февраля был опубликован репортаж о селе Неркин Ханд, расположенном вблизи азербайджано-армянской границы в Сюникской области.

В репортаже отмечается, что хотя подразделения ВС Армении и расположились прямо перед азербайджанским постом, жители села все равно держат ухо востро.

«Не сказать, что безопасность полностью обеспечена. Вероятность того, что они (диверсанты – ред.) могут сюда проникнуть, есть всегда. Хотя сейчас в целом спокойно», — рассказал Sputnik Армения сельский староста Хачик Багдасарян.

А жительница села Гюльнара Оромсимян отмечает, что испытывает страх. «Засыпаем со страхом в душе: вдруг сейчас придут, вдруг нападут. Черт со мной — пожила уже. Главное — дети. Страшно не только мне, всем страшно. Мы больше всего боимся террористов. Детям в лес ходить не разрешаю, и вообще — далеко отходить. Чтобы всегда находились в поле зрения моего», — говорит Гюльнара, подчеркивая при этом, что нет никаких гарантий, что все будет спокойно, и признается, что боится не столько смерти, сколько плена.

Другой житель села по имени Нвер, занимающийся скотоводством, сообщил, что несколько дней назад, неподалеку от границы, но на подконтрольной армянам территории, он нашел тушу своей пропавшей беременной свиньи.

«Азербайджанцы могли убить свинью, чтоб конфликт спровоцировать между жителями и нашими парнями (армянскими солдатами – ред.). Но я же не верю, что наши сделали», — отмечает он.

Как видим из данного репортажа армянское представительство российского информационного агентства поставило перед собой цель разжигать ненависть к азербайджанцам. После завершения 44-дневной Отечественной войны армянские СМИ, занимавшиеся оголтелой антиазербайджанской пропагандой, переключились на освещение внутренних проблем, чего нельзя сказать о «SputnikАрмения». Это издание даже усилило свою провокационную деятельность, что вызывает множество вопросов, главный из которых — почему финансируемое из государственного бюджета России армянское представительство российского Международного информационного агентства «Россия Сегодня» — «SputnikАрмения» сеет межнациональную вражду? Разве подобная деятельность не противоречит официальной позиции России по установлению мира и стабильности между Азербайджаном и Арменией в духе подписанного 10 ноября 2020 года Трехстороннего заявления?

Но видимо, московские кураторы «SputnikАрмения» преследуют иные цели, в первую очередь направленные на подрыв доверия Азербайджана к России. Здесь также важен нюанс, что СМИ формируют общественное мнение. Неоценима роль СМИ в деле закрепления достигнутых договоренностей между Азербайджаном, Россией и Арменией по разблокировке транспортных коммуникаций, установления в регионе долгожданного мира и стабильности. Наверняка в приграничных армянских селах проживают лица, которые рады тому, что война завершилась и их родные, и близкие больше не будут погибать. Что наконец-то Армения, оказавшись в тисках транспортной блокады и вражеского окружения, получила шанс изменить эту ситуацию в лучшую сторону. Ведь даже худой мир лучше доброй ссоры. Но видимо «SputnikАрмения» заботят не интересы армянских граждан, а выполнение заказов определенных кругов.