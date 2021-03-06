Disneyland и другие парки развлечений в Калифорнии откроются с апреля

Все парки развлечений в штате Калифорния, включая Disneyland, откроются для посетителей с 1 апреля, сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что парки, расположенные в «красной» зоне по заболеваемости коронавирусом, будут заполняться только на 15%. Заранее бронировать билеты смогут лишь жители штата.

Концертные и спортивные площадки смогут принимать у себя от 20 до 67% от максимально числа посетителей.

В данный момент округи Лос-Анджелес и Орандж находятся в области с самым тяжелым положением по COVID-19. Ожидается, что ситуация улучшится в течение месяца.

Ранее сообщалось, что в Disneyland Парижа за ложное сообщение о теракте задержали посетителя (aif.ru)