Disneyland и другие парки развлечений в Калифорнии откроются с апреля

Все парки развлечений в штате Калифорния, включая Disneyland, откроются для посетителей с 1 апреля, сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что парки, расположенные в «красной» зоне по заболеваемости коронавирусом, будут заполняться только на 15%. Заранее бронировать билеты смогут лишь жители штата.

Концертные и спортивные площадки смогут принимать у себя от 20 до 67% от максимально числа посетителей.

Ранее сообщалось, что в Disneyland Парижа за ложное сообщение о теракте задержали посетителя (aif.ru)

| 2021-03-06T10:11:25+04:00 6 марта 2021, 10:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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