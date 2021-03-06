Disneyland и другие парки развлечений в Калифорнии откроются с апреля

Все парки развлечений в штате Калифорния, включая Disneyland, откроются для посетителей с 1 апреля, сообщает телеканал CNN.
Уточняется, что парки, расположенные в «красной» зоне по заболеваемости коронавирусом, будут заполняться только на 15%. Заранее бронировать билеты смогут лишь жители штата.
Концертные и спортивные площадки смогут принимать у себя от 20 до 67% от максимально числа посетителей.
Ранее сообщалось, что в Disneyland Парижа за ложное сообщение о теракте задержали посетителя (aif.ru)