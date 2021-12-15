Управлением образования города Баку даны поручения руководству школ в связи с празднованием новогодних праздников в учебных заведениях.

Заведующая управлением Мехрибан Велиева заявила журналистам, что в период пандемии в школах нежелательно проведение крупных мероприятий.

«Разумеется, мы не можем предотвратить какие-либо инициативы родителей. Однако если будут иметь место негативные случаи, мы постараемся предпринять шаги по устранению проблем. Сталкивающиеся с такими случаями лица могут обращаться в управление», — сказала она.