Диппредставительствам и консульствам Азербайджана даны поручения

27 сентября состоялась встреча в формате видеоконференции с участием министра иностранных дел Азербайджанской РеспубликиДжейхуна Байрамова и начальника отдела по внешним вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевымс главами дипломатических представительств и консульств Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба МИД, главам дипломатических миссий и консульств Азербайджана были даны соответствующие поручения в связи с крайне напряженной ситуацией в регионе в результате очередного акта агрессии вооруженных сил Армении против Азербайджана с применением крупнокалиберного оружия и артиллерии.

Дипломатов проинформировали по поводу их обязанностей, ссылаясь на обращение Президента Азербайджанской Республики к народу Азербайджана по поводу сложившейся ситуации, а также на поручения, данные главой государства на заседании Совета Безопасности. Было отмечено, что в сложившейся ситуации азербайджанские диппредставительства переходят на особый режим работы, и нашим дипломатам, а также нашим соотечественникам в этих странах посоветовали быть предельно осторожными из-за высокой вероятности провокаций со стороны армян в зарубежных странах.

На встрече дипломатическим миссиям и консульствам также было поручено принять необходимые меры для доведения до мирового сообщества правды об Азербайджане и ситуации в регионе.