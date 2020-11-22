Дипломаты своими глазами увидели последствия оккупации в освобожденном Физули

Продолжается поездка в освобожденный от оккупации Физулинский район аккредитованных в Азербайджане послов зарубежных стран, руководителей международных организаций, дипломатов и военных атташе, организованная по указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Как сообщает местное бюро АПА, представители дипкорпуса и военные атташе побывали в освобожденном от оккупации селе Юхары Абдуррахманлы.

Глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алыев показал представителям дипкорпуса и военным атташе территорию, на которой в годы оккупации находилась воинская часть вооруженных сил Армении. Он отметил, что отсюда постоянно обстреливалось мирное население на территориях района, которые не были оккупированы, что мешало проведению хозяйственных работ. В результате обстрелов мирного населения с этой территории в течение 27 лет вооруженными силами Армении были убитые и раненые.