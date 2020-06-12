Дипломатические игры вокруг Карабаха не имеют ни практического, ни морального значения

Европарламент осудил планы Еревана по строительству новой автомагистрали из Армении в Нагорный Карабах, так как это решение было принято без согласия официальных властей Азербайджана и в нарушение международного права.

С таким заявлением выступили докладчик Европарламента по Азербайджану Желяна Зовко, докладчик ЕП по Армении Траян Бэсеску и сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕП по Азербайджану, Грузии и Армении Марина Кальюранд.

«Строительство третьей автомагистрали между Арменией и Нагорным Карабахом, о котором было объявлено в прошлом году, должно скоро начаться. Новая дорожная инфраструктура соединит Капан в Армении и Гадрут в Нагорном Карабахе. Она пройдет через Губадлинский и Джебраильский районы, которые также находятся под оккупацией», — подчеркивается в заявлении.

Зовко, Басэску и Кальюранд отметили, что Европарламент поддерживает проекты в рамках программы «Восточного партнерства», укрепляющие региональное сотрудничество, взаимодействие и связи между людьми. «Тем не менее, решение построить эту автомагистраль, было принято без согласия официальных властей Азербайджана и в нарушение международного права. Вдобавок, оно могло бы символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и прилежащих районов», — подчеркивается в заявлении европарламентариев.

«Поэтому мы всячески осуждаем эту инициативу, так как она не помогает созданию условий, способствующих установлению доверия, мира и согласия. Мы еще раз подтверждаем нашу твердую поддержку усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ и их Основных принципов, принятых в 2009 году. Чтобы у посредников был шанс на успех, мы призываем власти Армении и Азербайджана продемонстрировать искреннюю приверженность переговорному процессу по вопросу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках международно признанных границ Азербайджана», — заявили Зовко, Басеску и Кальюранд.

Комментируя # данное заявление политолог Ахмед Алили, сказал, что это прекрасный пример того, как за последние годы позиция европейского парламента меняется в сторону Азербайджана за последние годы.

«Этот документ показывает, что ЕС медленно, но верно меняется в сторону Азербайджана. Надо учесть и тот факт, что это мнение нескольких членов европейского парламента, но есть и другие структуры ЕС, которые ранее выступали с подобной позицией. К примеру, некоторое время назад, когда в Карабахе были так называемые выборы, ЕС и его структуры тоже сделали заявление, поддерживающее территориальную целостность Азербайджана», — отметил политолог.

По его словам, Брюсселю и Баку удалось достичь понимания по принципиальным вопросам, таким как признание территориальной целостности.

«Европарламент ранее принимал резолюции, которые не соответствовали интересам Азербайджана, а сейчас он начал реагировать на такие детали в отношении территориальной целостности Азербайджана.

Все это можно считать частью переговорного процесса между Азербайджаном и ЕС. Надеюсь, что после открытия карантинного режима во всем мире официальные структуры Баку и Брюсселя будут теснее сотрудничать в разных вопросах и смогут достичь соглашений», — отметил эксперт.

В свою очередь политолог Зардушт Ализаде считает, что Евросоюз, прежде всего, думает о себе и о своей репутации, и он всегда будет делать заявления, которые поддерживают законность, часто нарушающуюся самым сильным игроком в мире коллективным Западом и, прежде всего, США.

«Для репутации нужно всегда поддерживать верховенство закона, но когда надо и очень хочется, то можно его и нарушить. К примеру, можно было его нарушать во время бомбардировок в Югославии, Афганистане или в Ираке. Когда им нужно поддержать оккупацию Армении они ее поддерживают, а когда можно делать репутационные заявления, осуждающие агрессию Армении, они это делают», — подчеркивает аналитик.

Ализаде также считает, что обращать внимание на все эти дипломатические игры вокруг карабахского конфликта не стоит, они не имеют ни практического, ни морального значения.

«Суть проблемы в том, что Армения оккупировала наши территории, и мир с этим смирился, а Россия получает свою выгоду от этого конфликта», — полагает аналитик.

Говоря об отношениях ЕС и Азербайджана, эксперт сказал, что их нельзя считать хорошими.

«Для ЕС Азербайджан – страна, где часто нарушаются права человека. Все реформы, которые, якобы, у нас проводятся, в ЕС оцениваются как имитация. Без реальных реформ ожидать улучшения отношений с ЕС не стоит», — резюмировал он.