Актер Леонардо Ди Каприо был опрошен специальным агентом ФБР, следователем налогового управления и тремя прокурорами Минюста США по делу о многомиллионном мошенничестве с участием экс-участника хип-хоп-группы The Fugees Праса (настоящее имя — Праказрел Мишель) и бизнесмена Джо Лоу. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на документы спецслужбы.

Отмечается, что в апреле 2018 года службы выясняли подробности благотворительной деятельности актера и его продюсерской компании Appian Way. Они также задавали ему вопросы про Лоу, обвиняемого в организации хищения миллиардов долларов из малайзийского суверенного фонда благосостояния.

По данным агентства бизнесмен дарил актеру много подарков, устраивал с ним вечеринки в разных странах мира и финансировал фильм с его участием «Волк с Уолл-стрит». Как рассказал Ди Каприо агентам ФБР, он познакомился с Лоу в ночном клубе. Актер также назвал его «Моцартом бизнеса».

По словам Ди Каприо, он был уверен, что его менеджеры проверили бизнесмена перед тем, как начать работать с ним над фильмом. При этом актер не узнал, что было выяснено в процессе проверки.

По информации РБК, в 2019 году Минюст США выдвинул против Праса и Лоу обвинения в сговоре и отмывании денег на федеральном уровне. В том числе обвинения касаются незаконных пожертвований в предвыборную кампанию экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы на сумму более $21 млн в 2012 году. Кроме того, двух этих людей подозревают в организации кампании, которая была нацелена на то, чтобы склонить администрацию бывшего президента США Дональда Трампа к прекращению расследования о хищении денег из малайзийского фонда 1MDB. Тем не менее, подозреваемые обвинения отвергают.

В октябре сообщалось, что Ди Каприо должен был выступить в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, связанном с членом группы The Fugees Праказрелом Мишелем и бизнесменом Джо Лоу. (gazeta.ru)