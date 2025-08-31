Испанский журналист Хави Ойос, специализирующийся на светской хронике, выдал мини-сенсацию: он сообщил, что у Ламина Ямаля наконец-то появилась постоянная девушка. Сослался на максимально надежный источник, который его никогда не подводит.

А вчера дама была замечена на матче «Барселоны» против «Комо». Естественно, в футболке с фамилией главного таланта каталонского клуба!

Что ж, давайте знакомиться. Ники Николь – герлфренд Ламина Ямаля!

Николь Дениз Кукко родилась в аргентинском городе Росарио 25 августа 2000 года. Скоро девушке исполнится 25, и она на семь лет старше Ламина!

Ники – популярная рэперша, у которой 22 млн подписчиков в инстаграме и более двух миллиардов просмотров в ютубе!

Первый альбом Ники записала в 2019 году: назвала его «Recuerdos», а стиль его обозначен как латинский трэп и R&B. Вторая пластинка «Parte de Mí» вышла в 2021-м и получила статус «золотой» в США. Третья («Alma») датирована 2023-м и стала «золотой» в Мексике.

Просто напомним, что Ямаль дебютировал в основном составе «Барселоны» именно тогда, когда Ники уже купалась в лучах славы – как раз после релиза третьего альбома.

Кстати, как настоящая аргентинка, Николь яростно болеет за национальную сборную и иногда появляется на публике в полосатой бело-голубой футболке. Естественно, с десяткой на спине: Лео Месси она обожает, ведь он вдобавок ко всему еще и ее земляк!

И вот теперь певица сошлась с футболистом, которого в Барселоне уже называют преемником Лионеля. Пишут, что Ламин несколько раз был замечен с Ники в ночном клубе, а ее фото стоит у него на заставке смартфона. Это же о многом говорит, правда?

А помните ту резонансную вечеринку в честь дня рождения Ямаля? Говорят, что Николь была в списке приглашенных гостей, но не в качестве селебрити или модели со специально подобранными физическими данными, а именно как подруга футболиста. (sports.ru)