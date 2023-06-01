Ночью 1 июня россияне атаковали Киев ракетами типа «Искандер». По данным Генштаба ВСУ, предварительно, силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все 10 из 10 выпущенных ракет. Национальная полиция Украины показала последствия и раскрыла новые подробности ночной атаки россиян на Киев. Они печальны и трагичны.

«Сегодня ночью Россия убила 11-летнюю девочку, ее 34-летнюю маму и 33-летнюю женщину. Еще 12 человек получили ранения», — говорится в подписи к опубликованным фото. Уточняется, что во время очередной атаки России в столице повреждены медучреждение, детский сад, многоквартирные жилые дома, автомобили. Да, Россия продолжает терроризировать Украину, ее мирное население. Даже во Всемирный День защиты детей.

Я напомню, что он был учреждён в ноябре 1949 года в Париже, решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. Этот День призван напомнить миру о важности обеспечения благополучия подрастающего поколения. С тех пор ООН считает одним из главных направлений своей деятельности защиту прав, жизни и здоровья детей. В реальности же, ООН снова демонстрирует свою неспособность помешать чудовищным преступлениям.

Число детей, ставших жертвами войны в Украине, превысило 500: об этом сообщали в ЮНИСЕФ несколько месяцев назад. Ещё почти тысяча детей получили ранения. При этом подчеркивалось, что это лишь подтвержденные данные, а реальное число погибших детей может оказаться значительно больше. Увы, Россия не ограничивается только убийствами украинских детей.

Сотрудница офиса прокурора Международного уголовного суда в Гааге Ксения Хелль рассказала «Важным историям», что система депортации детей из Украины начала работать еще в 2014 году. Однако, раньше российские власти вручную искали опекунов для сирот из Украины, так что вносить детей в банк данных не было необходимости. Но с началом полномасштабного вторжения количество таких детей резко увеличилось.

Как заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, на момент начала полномасштабной войны России против Украины на территориях, которые сейчас оккупированы, проживало около 700 тыс. детей. «Сколько из них сейчас осталось на временно оккупированной территории, а сколько вывезли на территорию РФ, мы не знаем. Мы можем только предполагать. Но думаю, что после того, как мы освободим все украинские территории, появится возможность, по крайней мере, примерно понимать, сколько детей сейчас находится на территории РФ», – добавил он.

По словам украинского омбудсмена, сейчас известно о принудительной депортации на территорию РФ не менее 19 453 украинских детей, но реальная цифра намного больше. Кроме того, у властей есть «только приблизительное понимание», где эти дети могут находиться. Но есть иная шокирующая информация. Незаконно депортированных украинских детей насильно русифицируют и заметают следы, чтобы их нельзя было найти. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на конференции «UA: Война. Недопетая колыбельная», которая прошла 31 мая.

«В России, где во всех регионах их прячут, меняют идентичность, меняют имена, фамилии, даты рождения. Делают все, чтобы ассимилировать, а фактически – совершают акт геноцида в отношении наших детей, насильно русифицируют, дают так называемые паспорта. Делают все, чтобы дети забыли свою родную землю, забыли язык, забыли культуру, в которой воспитывались, и приняли, как они говорят, «новую реальность», – отметила она. Те, кто принимал в 1949 году решение об учреждении Международного Дня защиты детей, и в страшном сне не могли увидеть то, что Россия уже совершила в Украине. А ведь останавливаться в РФ не собираются.