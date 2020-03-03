Дети отдельно, коронавирус отдельно — врач Астаринской больницы о скандальном видео

В Азербайджане принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса. Практически ежедневно соответствующие ведомства страны рапортуют о проделанной работе.

Известно, что всех прибывших из Ирана граждан Азербайджана размещают в центральных больницах Астары и Джалилабада, где их проверяют на наличие коронавируса.

Несмотря на все сказанное, иногда в соцсетях распространяются видеоролики, ставящие под сомнение заявления руководства Минздрава о принятых мерах.

25 февраля 2020 года пользователь Facebook Вюгар Ибаев распространил отснятый им видеоролик, в котором рассказывалось о том, что в туалетах находящейся в авангарде борьбы с коронавирусом Астаринской центральной больницы, нет даже обычного мыла.

Ситуацию усугубило второе видео, распространенное в тот же день. На видео, автором которого является независимый журналист Эсмира Джавадова, размещенные на карантин в Астаринской больнице граждане возмущались, что их разместили в детском отделении: «Если среди нас окажется больной короновирусом, то он может заразить детей».

В беседе с # заведующий детским отделением Астаринской центральной больницы Орхан Эмамуллаев выразил свое несогласие с обвинениями насчет отсутствия мыла в больнице.

«У нас полностью соблюдаются все санитарные требования», — сказал заведующий отделением, который частично подтвердил правдивость фактов, отраженных на втором видеоролике.

Завотделением отметил, что размещение прибывших из Ирана в одной палате с детьми имело место, но очень короткое время. «Почти сразу же после того, как в нашем отделении были размещены прибывшие из Ирана, мы перевели детей в другие палаты», — заверил нас заведующий отделением.

А главный инфекционист Министерства здравоохранения Джалал Исаев отмечает, что заразиться коронавирусом можно в результате тесного общения, и временные рамки в этом вопросе не имеют никакого значения.

На вопрос о том, можно ли заразиться коронавирусом, находясь с больным в одной палате, главный инфекционист дал утвердительный ответ.

По его словам, если люди приехали из неохваченных эпидемией регионов, то они могут содержаться в одном помещении.

Дж.Исаев отметил, что за границей людей иногда держат под наблюдением в домашних условиях.

«Но в случае, если люди прибыли из охваченных эпидемией регионов (например, из города Кум в Иране), то их содержат отдельно. Если у прибывших наблюдаются симптомы, их сразу изолируют. В распространенном видео заметно, что у этих людей нет клинических симптомов. Вероятно, они прибыли из регионов, где эпидемии еще нет, так, что нет необходимости содержать этих людей в отдельных палатах.

Отмечу, что даже если человек прибыл из охваченных эпидемией регионов, это не означает, что он точно заражен коронавирусом. У них могут быть симптомы поверхностных вирусов. Эти симптомы похожи на коронавирус», — сказал Джалал Исаев.