Депутаты поприветствовали азербайджанских врачей

Президент поприветствовал самоотверженных медицинских работников нашей страны на церемонии открытии новой клиники. Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала председатель комитета по культуре Ганира Пашаева.

На сегодняшнем заседании парламента она предложила, чтобы Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поддержал инициативу Президента и поприветствовал медицинских работников.

Депутаты, по предложению Ганиры Пашаевой, присоединились к этой инициативе и поприветствовали азербайджанских врачей.