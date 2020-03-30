Депутаты поприветствовали азербайджанских врачей

Президент поприветствовал самоотверженных медицинских работников нашей страны на церемонии открытии новой клиники. Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала председатель комитета по культуре Ганира Пашаева.

На сегодняшнем заседании парламента она предложила, чтобы Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поддержал инициативу Президента и поприветствовал медицинских работников.

Депутаты, по предложению Ганиры Пашаевой, присоединились к этой инициативе и поприветствовали азербайджанских врачей.

| 2020-03-30T14:05:03+00:00 30 марта 2020, 14:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss