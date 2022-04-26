На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, как сообщает АПА, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов прокомментировал запрет на деятельность азербайджанских сайтов в России:

«Но в Азербайджане функционирует агентство «Sputnik-Азербайджан». Недавно руководителем этого канала был назначен генерал, служивший в Абхазии и Осетии. Деятельность этого канала и агентства должна быть прекращена. Я обращаюсь к Агентству медиа и Совету прессы. Деятельность «Sputnik-Азербайджан» должна быть расследована, а деятельность этого агентства должна быть запрещена в Азербайджане».