Банковские депозиты населения проявили тенденцию к спаду, берущую начало с февральского налогообложения дивидендов по вкладам. Среди основных причин бегства вкладчиков называют и налогообложение процентных доходов, и превышающую ставки банков инфляцию.

В феврале нынешнего года закончились семилетние каникулы для вкладчиков и теперь они платят подоходный налог – 10 процентов со своих сбережений. Стало ли это причиной уменьшения срочных сбережений? Скорее всего, необходимость платить еще и налог просто совпала с другими обстоятельствами. Хотя о таком влиянии фискальной нагрузки отечественные эксперты предупреждали еще в середине зимы.

Если же оставить за скобками причинно-следственные обстоятельства и обратиться к цифрам, в нынешнем году вклады населения в банках страны сократились двукратно. По словам депутата и эксперта Вугара Байрамова, начало этого процесса фиксировалось еще в феврале – тогда депозиты сократились на 27 млн манатов, и это было первое такое снижение с августа 2021 года. Похожая ситуация наблюдалась в июле: по данным на начало августа вклады уменьшились на 43,3 млн манатов по сравнению с прошлым месяцем и составили 12 млрд 705 млн манатов.

Одной из причин отрицательной динамики парламентарий в беседе с # назвал введенное с февраля налогообложение депозитов. Помимо этого, определенное влияние оказывают и рост расходов, и инвестиции в реальный сектор экономики и сезонные изменения.

«Поскольку более широкий формат привлечения сбережений нужен для финансирования реального сектора экономики и понижения процентных ставок по кредитам, нам нужно добиваться устойчивости сберегательного портфеля. И поэтому было бы нелишне внести определенные изменения в Налоговый кодекс. Скажем, применить дифференцированные налоговые льготы по депозитам и не облагать защищенные сбережения. Иными словами, можно освободить от 10-процентного государственного сбора вклады до 100 000 манатов, и таким образом поддержать стабильность в этом сегменте банковских депозитов», — считает он.

Бытует мнение, что интерес потенциальных вкладчиков к банкам падает и на фоне превысившей процентные ставки банков инфляции. Хоть профильные ведомства и обещают понижение динамики цен до однозначной планки уже к концу этого года, за истекшие восемь месяцев инфляция сохранила свою интенсивность и составила 11,7 процентов. На фоне норовистых цен средняя ставка по банковским депозитам в национальной валюте составляет, по некоторым данным, 8,5 процентов. В результате вкладчики не только не получают доходов со своих банковских вложений, но даже терпят убытки.

Хранить деньги на вкладе или в недвижимости – сегодня это главный вопрос, волнующий наших депозитчиков.

Цены на местном рынке жилой и коммерческой недвижимости, частных домов и земельных участков растут непрерывно и достаточно интенсивно. По свидетельству аналитиков этого рынка, традиционный актив для инвестиций населения – столичные квартиры подорожали в позапрошлом на 15 – 20, а в прошлом году еще на 10 – 15 процентов. Как утверждает председатель Общества оценщиков, генеральный директор консалтинговой и оценочной компании MBA Нусрат Ибрагимов, цены на этом рынке в нынешнем году продолжат расти, причем, особенно сильно в последнем квартале нынешнего года. Вот только темпы подорожания будут слабее прошедших двух лет и будут в диапазоне 6 – 8 процентов.

Все дело в том, говорит аналитик, что в конце прошлого и первой половине этого года рынок недвижимости уже пережил значительный рост и теперь уже пресыщен. Но эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев утверждает, что цены растут динамично в сегменте бывалого жилья – это квартиры в старых и аварийных зданиях, на месте которых могут быть отстроены новые жилые массивы. Например, под занавес мая такие столичные метры подорожали на 15 – 20 процентов. Впрочем, точных прогнозов о ценах на недвижимость в нынешнем году пока еще нет, но многие уверены, что этот ценный актив не подведет и продолжит расти, а значит, поможет сохранить сбережения от обесценивания денег.