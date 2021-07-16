Министерство внутренних дел Украины возглавил депутат от фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Денис Монастырский. В пятницу его кандидатуру поддержал 271 депутат парламента при 226 необходимых.

Монастырский заменил на этом посту Арсена Авакова, который находился на должности министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года. В четверг Рада удовлетворила просьбу Авакова об отставке, а в пятницу профильный комитет парламента поддержал кандидатуру Монастырского.

Согласно закону, Монастырский досрочно сложил полномочия депутата Рады.

«Сегодня меня могут назначить министром, ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая уже восьмой год подряд продолжает сопротивление агрессии РФ. Поэтому большую часть своей работы я собираюсь посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны», — сказал Монастырский. (ТАСС)