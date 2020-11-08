Демократы сохранили контроль над Палатой представителей Конгресса США — CNN

Демократическая партия после выборов сохранит контроль над Палатой представителей Конгресса США, сообщает CNN/. По данным телекомпании, демократы уже гарантировали себе как минимум 211 мест в нижней палате.

В CNN считают, что члены этой партии в итоге могут получить большинство в Палате представителей — 218 мест из 435.

Напомним, 3 ноября в США прошли всеобщие выборы, в ходе которых американцы в том числе выбирали главу государства.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден уже j объявил о своей победе в борьбе за президентский пост.

Действующий глава страны Дональд Трамп не признаёт поражения и считает, что итоги голосования ещё не подведены. Его адвокат Рудольф Джулиани рассказал, что избирательный штаб Трампа будет добиваться открытия в судах «множества дел» из-за предполагаемых нарушений со стороны демократов (aif.ru)