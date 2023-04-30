Правительственная делегация ЮАР отправилась в США для разъяснения позиции по ситуации на Украине. Об этом пишет южноафриканская газета The Sunday Times.

По информации издания, делегацию возглавил советник президента ЮАР по вопросам безопасности Сидней Муфамади. В нее вошли заместитель министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Элвин Ботес и генеральный директор МИД Зане Дангор.

В рамках своей поездки в США члены делегации встретятся с представителями Белого дома. Главная цель поездки — противодействовать планам по исключению ЮАР из списка стран, пользующихся экономическими и торговыми преимуществами на основании «Закона о росте и возможностях Африки» (AGOA).

Отмечается, что лоббисты в конгрессе США добиваются исключения ЮАР из AGOA из-за позиции страны по Украине.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что все больше стран, в том числе ЮАР, хотят стать членами ШОС и БРИКС.

А президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия «Африканский национальный конгресс» приняла решение о выходе страны из Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Ордер МУС на арест Путина означает, что Претория, которая в августе этого года принимает саммит группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), должна будет задержать президента РФ по прибытии.

ЮАР с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отказалась осудить действия России, заявив, что хочет оставаться нейтральной и предпочитает диалог, чтобы прекратить войну.