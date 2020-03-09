Делегация ВОЗ прибыла в Азербайджан

Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили АПА в азербайджанском представительстве ВОЗ, планируются встречи делегации в Объединении управления территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), Министерстве здравоохранения и других структурах.

Отметим, что правительство Азербайджана приняло решение об оказании финансовой помощи в размере 5 миллионов долларов фонду «Обращение COVID-19» в рамках «Плана стратегической готовности и реагирования» ВОЗ с целью содействия усилиям международного сообщества в предотвращении риска распространения коронавирусной инфекции.

| 2020-03-09T12:12:18+00:00 9 марта 2020, 12:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss