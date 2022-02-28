Украинская делегация, выехавшая на переговоры с Россией, уже прибыла на территорию Беларуси, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на источник.

«Украинская делегация уже на территории Беларуси, на подъезде к месту переговоров. <…> Ожидается, что встреча с российскими переговорщиками начнется сегодня утром», — указано в сообщении агентства.

Переговоры делегаций двух стран, которые должны пройти в Гомельской области, состоятся на белорусско-украинской границе в районе рядом с рекой Припять.