«Действия России по расшатыванию единства Евросоюза приносят плоды — некоторых политиков удается купить»

Ситуация вокруг Алексея Навального была полной иллюстрацией того, что для современного Запада, а в частности США и ЕС, означает демократия и ее ценности. Оказалось, ровно ничего: Навального можно посадить и судить хоть в СИЗО, хоть суде, хоть тюрьме, интересы есть интересы, а ценности подождут. Это к слову о том, насколько позиция ЕС и США изменилась в отношении России после украинских событий и аннексии Крыма.

За это время состоялся первый телефонный разговор между Байденом и Путиным, визит Жозеп Борреля в Москву, и, как результат, мы видим, что для Запада демократия – это всего лишь средство для достижения целей, ну, а если цель достигнута, то демократия отходит на второй план.

Почему Запад, а именно ЕС не проводит с Россией более жесткую политику, а также, как будут развиваться отношения России с Западом, рассказал в интервью # латвийский политолог Алекс Григориевс.

—Недавно состоялся первый телефонный разговор между Байденом и Путиным. Как вы считаете, возможно ли, что Байден и Путин нашли общий язык несмотря на существующие проблемы между странами?

— Надеюсь, что нет. Для Путина найти общий язык означает добиться нового раздела мира между Западом и Россией, новой Ялты. Для соседей России это означает потерю территорий, а, возможно, и суверенитета. До сих пор США не замечали того факта, что Россия находится с Западом в состоянии войны, а президент Байден в своем недавнем выступлении подчеркнул, что отдает себе полный отчет в агрессивности поведения России.

России придется дорого заплатить за свою агрессию, кибератаки, попытки подорвать единство Запада – Евросоюза и НАТО. Надеюсь, что президент Байден не шутит. Первое в истории размещение стратегических бомбардировщиков Lancer на авиабазах в Норвегии – мощный сигнал России.

—Несмотря на то, что Навального поймали и осудили, со стороны ЕС на Россию никакого давления не было. Более того, был визит Борреля в Москву, о чем это говорит? Обсуждали только «Северный поток-2»?

— Что значит поймали? Навальный не бежал и не прятался, что и позволило его отравить летом, а сейчас, когда он вернулся в Россию, — задержать и посредством издевательства над судом и законом отправить в тюрьму на годы. Это первое. Евросоюз во власти пандемии, поэтому все происходит еще медленнее, чем обычно. А любые действия там должны приниматься солидарно, то есть все 27 стран-участниц должны согласиться принять какую-то позицию, чтобы она стала общей в Евросоюзе. А это означает долгий процесс согласования.

Но Вы правы в том, что позиция Евросоюза слабая. Да, и «Северный поток», и другие действия России по расшатыванию единства Евросоюза приносят свои плоды. Они не настолько эффективны, но некоторых политиков удается купить. Герхард Шредер, который до сих пор обладает некоторым влиянием среди левых партий Европы, получает неплохую зарплату от России.

Вот и Жозеп Боррель, совершивший совершенно неуместный визит в Москву, тоже выходец из левой партии. Надеюсь на то, что лидерство США будет восстановлено при президенте Байдене.

— Ряд экспертов отмечают, что на Западе Навальный не «свой», потому что придерживается националистических взглядов, потому что не либерал, как регламентирует, а потому и поддержки ему особой нет. Насколько это соответствует действительности?

— Меньше всего на Западе обсуждают политические убеждения Алексея Навального. Досточно уже того, что он борется с коррупцией в России, и за это его отравили. А теперь еще и посадили в результате судебного процесса больше похожего на цирк. Да, Навальный и его организация требовали честных выборов и выполнения законов. То, что сейчас происходит в России – это произвол и беззаконие.