Дэйна Уайт назвал условие для боя Хабиба против Конора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал условие нового поединка между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает MMA Fighting.

Прошлый бой между спортсменами прошел в октябре 2018 года. Победу одержал российский спортсмен.

«Если Макгрегор победит в эти выходные Дональда Серроне, то он получит шанс сразиться с Хабибом. Все знают, что ирландец ждет этого поединка. Уверен, что мы побьем рекорд по продажам платных трансляций», — сказал Уайт.

Напомним, что Хабиб проведет свой следующий бой 19 апреля. Соперником дагестанца станет американец Тони Фергюсон. (gazeta.ru)