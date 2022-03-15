Издание Bloomberg прогнозирует, что Россия может столкнуться с дефолтом уже в среду, 16 марта.

Как пишет издание, внешний совокупный непогашенный государственный и корпоративный долг России достигает 150 млрд долларов, сообщает Укринформ.

Вероятность дефолта России в этом году оценивается примерно в 70%. На эту цифру напрямую повлияло вторжение рф в Украину.

Ожидается, что правительство страны должно выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму $117 млн.

Издание представило три сценария того, как могут развернуться дальнейшие события.

Первый сценарий предполагает, что россия выплатит долг в долларах, что означает, что дефолт отсрочивается по крайней мере до 4 апреля, когда придет время выплачивать следующие купоны.

Второй сценарий предполагает, что россия платит в рублях. Как пишет издание, некоторые контракты действительно разрешают такую ​​выплату, но не все. В частности, выплата в среду будет считаться произведенной только в валюте, иначе это будет означать дефолт.

Третий – россия вообще не платит. Невыплата в среду запустит льготный период в 30 дней, после чего наступает дефолт.

Как отмечается, в последний раз россия объявляла дефолт в 1998 году. Он запустил спираль быстрой инфляции, девальвацию рубля и финансовую изоляцию на международных рынках. (ukrinform.ru)