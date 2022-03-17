Самой обсуждаемой темой последних дней стал возможный дефолт России. Сие означает невозможность государства платить по суверенному долгу. Россия должна была уже сегодня заплатить по еврооблигациям 117 млн долларов. Вопрос – как это сделать, пока решен.

Правительство сообщило, что платеж по евробондам, отправленный накануне, прошел, и проблем с обслуживанием госдолга пока нет. Это означает, что Минфин США, несмотря на объявленные им санкции, разрешил американскому банку провести платеж Российской Федерации по выплате купона по евробондам в долларах, пишет mk.ru.

В Минфине США объяснили, что хотя против ЦБ введены санкции, Россия может оплачивать суверенный долг в долларах в срок до 25 мая этого года. Затем на выплаты понадобится получать специальную лицензию.

Слухи о возможном дефолте России были связаны с сегодняшним обязательством России выплатить проценты по деноминированным облигациям на сумму 117 миллионов долларов, заметил в этой связи в беседе с # депутат и эксперт Вугар Байрамов:

«Дефолт — это когда государство не может платить по своим обязательствам за отсутствием средств. У Москвы эти деньги есть, но валютные резервы страны в размере 630 миллиардов долларов были заморожены, что затруднило долларовые платежи. Кроме того, заблокировано использование 150 млрд долларов зарубежных активов «Газпрома» и «Лукойла». Здесь также столкнулись с проблемами из-за запрета на поставку долларов и евро в Россию. На этом фоне международные агентства, резко понизившие кредитный рейтинг России, заявили, что Москва находится на грани дефолта».

Если Россия все же объявит дефолт, повторится ситуация 1917 года, когда большевики не признавали царские долги после февральского переворота. Аналогичная ситуация возникла также 17 августа 1998 года, когда был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств РФ.

«Дефолт означает, что Россия потеряет доверие инвесторов к своей экономике, которая итак оказалась в тисках жесточайших санкций, — продолжил Байрамов. – Потому правительство пытается предпринять определенные шаги, чтобы удар был минимальным, но санкции серьезно ограничили возможности для маневра. Правительство делает все возможное, чтобы избежать дефолта, предлагая как вариант погашение долга в рублях. Но это уже зависит от условий договора и позиции инвесторов. В любом случае, предложение погасить все долги в рублях выглядит неубедительно».

Санкции закрывают перед Россией пути выхода и сужают поле для маневра, оценил обстановку эксперт: «Даже если России удастся избежать дефолта сейчас, введенные санкции неизбежно приведут к аналогичным проблемам с платежами в будущем. Запад последовательно расширяет ограничения, а наложенные санкции – это только начало».

Как сообщил накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов, Россия имеет средства для погашения внешнего долга, однако платеж может не дойти до конечных получателей, поскольку Запад заблокировал валютные резервы страны. Как вариант, Москва заявила о своей готовности платить в рублях, но этот момент зарубежных кредиторов не устраивает. Глава Минфина добавил, что Вашингтону следует объяснить, могут ли расчеты по госдолгу осуществляться с валютных счетов России. Ведь золотовалютные резервы ЦБ РФ заблокированы там же.

Ранее сообщалось, что внешний долг России и ее компаний достигает $150 млрд и в стране может быть объявлен дефолт уже 16 марта.