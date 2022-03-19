Примерно неделю назад украинская разведка сообщала, что российское командование готовит решительный штурм важнейших украинских городов: Киева, Харькова и Николаева. Продолжаются ожесточенные бои за Мариуполь, который разрушен уже на 85-90%.

Однако активные действия украинской армии сорвали этот замысел. Ряд масштабных контратак, в том числе по тылам российских захватчиков, вынудил их отложить, по крайней мере, на время попытки штурма названных городов.

Как сообщил заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск Украины бригадный генерал Александр Грузевич, вооруженные силы полностью сорвали планы российских оккупационных войск под Киевом. На правом берегу Днепра захватчики отброшены на 70 км.

По свидетельству британской и американских спецслужб у российского командования фактически закончились резервы, а что есть в наличии оно вынуждено направлять на взятие Мариуполя и на продолжение попыток окружения Харькова с юга. Ничего из этого не получилось, кроме очень больших потерь в личном составе и технике.

Кстати, хваленые кадыровцы трусливо бегут при малейшем столкновении с украинскими войсками, бросая свою технику. Под Мариуполем они вообще отказались идти в бой, чем вызвали сильнейшее раздражение местных командиров и рядового состава.

С Дальнего Востока срочно перебрасывают в Украину морских пехотинцев. Как сказал в эксклюзивном интервью изданию OBOZREVATEL российский правозащитник Марк Фейгин, «По-моему, толку от нее (морской пехоты — авт.) в Украине полный ноль… Это вообще не их профиль. Мобилизованные неподготовленные российские военные будут играть роль пушечного мяса, поскольку столкнутся с закаленными в боях украинцами. Их кинут на профессиональные слаженные соединения, которые имеют опыт войны. И этих новичков нужно еще обстрелять. И это проблема». По его словам, «Резервов нет, они тают на глазах», об этом, в частности, свидетельствуют повторные учения резервистов на Дальнем Востоке.

Военные проблемы для Кремля дополняются финансовыми и экономическими. Министерство финансов России сообщило, что платежный агент по еврооблигациям Citibank получил средства в общей сумме $117,2 млн для выплат владельцам бондов. Тем самым на данный момент Москва избежала дефолта. В конце марта ей предстоит выплатить по облигациям более $620 млн, а в мае более $2 млрд.

Откуда же средства, если с валютой у российских правительственных финансистов очень туго. Как оказалось, американский регулятор разрешил для выплат использовать часть замороженных активов Центрального банка России. Это разовое действие и будет ли получено очередное разрешение по выплатам в конце марта неизвестно. О майских выплатах сейчас вообще никто не задумывается.

Почему же американский регулятор дал разрешение? Здесь две составляющие — юридическая и политическая.

Формально выплаты из замороженных активов запрещены по соглашениям, заключенным после 1 марта текущего года. Платежи по бондам к ним не относятся, но есть юридические моменты, позволяющие регулятору следующие платежи не разрешать. Тем самым российские финансовые власти находятся в подвешенном состоянии из-за полной неопределенности в будущих действиях американского регулятора.

Интересно отметить, что несмотря на войну и огромные разрушения городов, сел и инфраструктуры номинальная стоимость украинских долгосрочных евробондов с погашением в 2032 году более высокая, чем российских бондов, выкуп которых запланирован на 2029 год. Украинские бонды можно приобрести за 29,43% от номинала, тогда как российские — за 21,34%.

Приведенный финансовый факт, наряду с другими имеет политическое содержание. Как и угроза дефолта России несет не только финансовые и экономические издержки, но и политические последствия.

Во многом по этим причинам было получено разрешение на выплату бондов. Тем самым в достаточно прозрачной форме было указано, что проблема дефолта не снята и такая крайне неприятная ситуация может сложиться очень скоро. Ее разрешение в том или ином виде во многом будет зависеть от конкретных политических и военных шагов, которые должно предпринять российское руководство.

Жесткие финансовые и экономические действия Запада привели к тому, что Китай все больше отдаляется от России.

В ходе эфира программы «Общественная служба новостей» российский предприниматель Дмитрий Пищальников рассказал, что китайские поставщики уже останавливают прохождение российских грузов через границу и увеличивают сроки поставок комплектующих с 3 недель до 6-9 месяцев. По его мнению, такие сроки в условиях санкций со стороны Запада станут для российской экономики настоящей катастрофой.

С начала войны против Украины Пекин начал усложнять жизнь России в четырех сферах.

Во-первых, Китай вносит свою лепту в падение рубля. На прошлой неделе в Поднебесной удвоили торговый диапазон рубля, что привело к еще большему падению российской валюты.

Во-вторых, России отказано в конвертировании резервов. Речь идет об активах в $90 млрд., которые Москва держит в юанях. Для Кремля стало бы спасением, если бы Китай позволил конвертировать эти деньги в доллары или евро. Однако Пекин не собирается так рисковать ради ненадежного и стремительно беднеющего соседа.

В-третьих, следующий очень болезненный отказ касается экспорта запасных частей и комплектующих для самолетов. После выхода крупнейших авиакомпаний с российского рынка Кремль решил не отдавать взятые в лизинг самолеты. Проблема в том, что в России нет ни одного завода, который способен производить запасные части для воздушных судов. Эксперты говорят, что без ремонтов самолетов у России будет всего полгода до полного вымирания авиастроения и воздушного транспорта. Касается это не только гражданской авиации, но и военной.

В-четвертых, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций в начале марта приостановил всю свою деятельность, связанную с Россией и Беларусью. Конкретные сроки не указаны. Тем не менее, Москве намекнули, что по завершении войны с Украиной стороны могут вернуться к переговорам.

Москва была накануне получения кредита в $1,1 млрд, который собиралась потратить на улучшение автомобильной и железнодорожной сети. Китай принял решение приостановить сделку.

И следующий дипломатический шаг в сдвиге китайской позиции. Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Украине Фань Сяньжун во время встречи с руководителем областной военной администрации Львовской области Максимом Козицким недвусмысленно заявил, что «Китай никогда не будет нападать на Украину, мы будем помогать, в частности в экономическом направлении. Наша страна за один год экспортирует и импортирует товары со всего мира стоимостью более $3 трлн…. В этой ситуации, которая есть сейчас у вас, будем поступать ответственно. Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а это значит и его силу». Силу в различных проявлениях Китай уважает.

Военная ситуация для России будет и дальше ухудшаться. Поток самого современного оружия в Украину от США, Великобритании и других стран, а их уже более 20, постоянно увеличивается, что буквально бесит Путина и его окружение.

США приняли решение поставить в Украину дроны-камикадзе Switchblade (Откидное лезвие) — управляемые самонаводящиеся ракеты, которые могут поражать вражеские цели на расстоянии в десятки километров. До сих пор США поставляли это высокотехнологичное оружие только Великобритании. По сравнению с другими БПЛА они очень дешевы, а из-за малых габаритов, высокой скорости и бесшумного полета практически неуязвимы.

Теперь число сожженных российских танков и другой бронированной техники увеличится в разы.