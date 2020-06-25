Дефицит картофеля во Владивостоке возместят азербайджанские экспортеры

Не исключено, что цены на картофель на бакинских рынках могут подняться из-за растущего экспорта «второго хлеба» теперь уже в направлении восточной части России. По сводкам российских СМИ, дефицит картофеля во Владивостоке покрывается импортом из Азербайджана и Краснодара.

Цены на азербайджанский картофель на рынках Владивостока достигают сегодня 200 рублей (5 долларов) за килограмм, сообщает newsvl.ru. Из-за проблем с пропуском большегрузов на границе с Китаем в Приморье сократились поставки картофеля. Мелкие магазины и крупные сети вынуждены искать замену китайским овощам. Картошку везут из центральной части России, Азербайджана и Египта. Транспортные расходы и высокая цена у оптовиков в итоге отражается на конечной стоимости для покупателя. Самый дорогой картофель – молодой, приморский. По одной из версий, из-за закрытых границ китайские рабочие не смогли вернуться на поля в Приморье, поэтому к осени возможен дефицит и местной картошки.

«Прошлогодняя картошка заканчивается. У некоторых поставщиков её нет вообще. А молодого китайского картофеля на базах нет, вот и взлетели цены на местный, который фермеры сажали под плёнку и в теплицах в феврале. Причём он только начинает появляться, и его цена на базах 130-150 рублей за килограмм. Я же продаю этот картофель по 200 рублей за килограмм», – цитирует «Новости Владивостока» местных продавцов сельхозпродукции. Наряду с картофелем в этом крае подорожала вся сельхозпродукция.

В торговой сети одного из основных ритейлеров региона «Самбери» нельзя купить помидоры, огурцы, баклажаны и кабачки. Приморский картофель и китайскую свеклу продают по прежней цене, а лук репчатый из КНР подорожал до 60 рублей за килограмм. Председатель совета директоров одного из основных ритейлеров рынка торговой сети «Реми» Дмитрий Сулеев пояснил, что местные производители подняли цены на 15-20%. Он добавил, что овощи будут доставлять из Азербайджана. Стоимость помидоров оттуда — около 550 рублей (9 долларов) за килограмм. Также во Владивосток привезут турецкие овощи.

По официальным данным, Азербайджан в первом квартале увеличил экспорт картофеля в Россию на 37,3% — до 1,391 тыс. тонн. Стоимость экспортированного картофеля оценивается в $605,11 тыс. (рост на 36,6%). Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, за январь-март в РФ было экспортировано 1,295 тыс. тонн картофеля (рост на 36,2%) на сумму $566,81 тыс. (рост на 36,7%). Таким образом, 93,1% всего проданного за рубеж картофеля приходится на долю нашего северного соседа.

Примечательно, что экспорт в этом направлении почти не отстает от импорта. В январе-марте мы ввезли из-за рубежа 64,276 тыс. тонн картофеля на $17,811 млн. При этом львиная доля ввозимого корнеплода приходится на Россию и Иран. В частности, Россия поставила 36,028 тыс. тонн (на $10 млн 92,24 тыс.), Иран — 25,802 тыс. тонн картофеля (на $6 млн 297,08 тыс.). К тому же импорт картофеля из РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в количественном выражении на 35%, в стоимостном — на 52,6%.

Таким образом, азербайджанские экспортеры не только вывозят «второй хлеб», но ввозят его из России по более низким ценам. По словам руководителя аппарата Картофельного союза Татьяны Губиной, «основным покупателем теперь является Грузия с объемом закупок в России 160 тыс. тонн по итогам прошлого года. Еще 85 тыс. тонн было вывезено в Азербайджан. Также среди импортеров российского картофеля Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Сербия и другие страны. Всего за последние шесть лет отечественные компании экспортировали более 1 млн тонн картофеля. Средняя цена поставок при этом составила $0,11/кг», — сообщила Губина.

Примечательно, что в январе – марте наблюдался острый дефицит местного картофеля на столичных рынках. Розничные цены на импортируемый российский картофель достигали 1 маната за килограмм.