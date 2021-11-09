Если помните, самые различные СМИ – местные и зарубежные сообщали, что в первой декаде ноября состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении. Но официальные источники, как правило, не подтверждали это ссобщение. Поэтому до последних дней политические наблюдатели продолжали спрашивать: а будет ли встреча? Только вчера, наконец-то, сообщили, что встреча планируется на следующую неделю и состоится она в видео-формате. Этому сообщению уже можно верить, потому что его подтвердил пресс-секретарь президента России господин Дмитрий Песков.

Но даже без этого аналитики настроены оптимистично, они предсказывают, что к концу года, в любом случае, подпишется рамочное соглашение…

Мы не торопились бы с выводами, несмотря на то, что к концу года осталось чуть больше полутора месяца. Но армяне не раз срывали важные дипломатические контакты и встречи. Одну из таких попыток мы уже отметили – к 9 ноября лидеры двух сторон должны были встретиться при посредничестве России. Теперь же называют другую дату, т.е. следующую неделю.

Тогда возникает резонный вопрос: на чем основывается оптимизм политических наблюдателей? Дело в том, что в распоряжении армян нет еще тридцати лет. И как бы они не старались повторить «азербайджанский сценарий», все равно не получится, потому как это совсем разные вещи…

На этой неделе исполнилась годовщина 44-дневной войны. Да, тридцать лет и сорок четыре дня! Часто говорим, что мы ровно тридцать лет ждали эту победу. На самом же деле, в течении этих тридцати лет мы не сидели сложа руки, эти годы потратили, чтобы выиграть очередную войну. В самом начале конфликта даже не было азербайджанского государства в совершенно институциональном смысле. Эти тридцать лет пошли на создание азербайджанского государства и его экономики, на формирование азербайджанской армии и азербайджанского солдата-бойца.

Мы уже готовы, чтобы подписать соответствующий договор с Арменией. Конечно, у этого процесса также имеются свои трудности. Например, мы с дружественной Грузией еще не завершили процесс, не согласовали все детали демаркационных и делимитационных процедур.

Но это нельзя распространить на Армению. Проигравшая войну сторона должна быть готова к уступкам. Кроме того, для проведения демаркационных работ имеется базис – да, речь идет о картах двадцатых годов прошлого века.

Но самым главным является то, что вопрос сперва должен решиться в формате рамочного договора. Баку и Ереван также, как другие государства, должны признавать границы друг друга и территориальную целостность. В первую пору возможно даже установление дипотношений. А потом уже можно будет детализировать и обобщить процесс.

Что касается Зангезурского коридора, о его пользе и не стоит говорить лишний раз – в том числе, для Армении. Власти Армении не прочь подписать соответствующий договор и по этому вопросу. Но они опасаются давления оппозиции. Но тут есть одна очень важная деталь. Оппозицией к пашиняновской власти являются силы, руководимые Кочаряном и Саргсяном. Но они управляются из Москвы – можно сказать, что все директивы об их деятельности поступают из Кремля, в противном случае не стали бы так часто приглашать Кочаряна в Москву.

Де-блокада коммуникаций, вообще-то, не так уж важна Азербайджану. В течение тридцати лет Баку создал ряд важных альтернатив и в этой плоскости. Но последний инцидент с Ираном показал, что есть уязвимые точки и в нашей коммуникационной сети, поэтому было бы целесообразно продолжить железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс до Нахчывана. Для Армении же де-блокада имеет жизненное значение. Чем быстрее решится этот вопрос, тем лучше будет для Еревана. Но это зависит от самой Армении, от желаний и намерений ее политиков…