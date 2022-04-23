Широко разрекламированное и давно ожидаемое наступление российских войск на востоке Украины, как и ожидалось, проходит ни шатко, ни валко. Территориальные успехи измеряются сотнями метров, иногда 1-2 км. Более того, ВСУ (Вооруженные силы Украины) все чаще переходят в контрнаступление и отбивают у оккупантов очередные населенные пункты. Все это заставляет российское командование срочно направлять столь нужные резервы не на усиление давления под Изюмом или Попасной, а на затыкания все время возникающих дыр.

Задача, поставленная Путиным, к 7 мая добиться разгрома ВСУ на Донбассе и на юге заставляет российских генералов гнать свое воинство вперед даже тогда, когда ему дают серьезный отпор. Отсюда все возрастающие потери в живой силе и технике. Украинские бойцы с удивлением встречают бронированную и артиллерийскую технику российской армии производства 1960 и даже 1950-х гг. Какие танки Т-90, их давно уже нет на поле боя. С консервации снимается то, что хранилось 40-50 лет. Каково состояние этих машин легко можно представить.

Второй очень важный фактор — время. Даже если отвлечься от задач разгрома ВСУ к 9 мая гораздо важнее тот факт, что Украина начала в значительном количестве получать западную военную помощь. Мы уже писали об этом (https://zerkalo.az/nastuplenie-nachalos/), но с тех пор ситуация изменилась еще сильнее.

Очень важным представляются два обстоятельства.

Первое. Западные партнеры теперь направляют в Украину не советское вооружение, которое им досталось из арсеналов Советской армии в странах Восточной Европы, а самое современное, которое находится на вооружении их собственных армий.

Второе. Западные партнеры перешли к поставкам по системе lend — lease. Его характерной особенностью, наряду с другими, является удовлетворение запросов Киева по принципу: что попросите, то и дадим, кроме ядерного оружия. Его не попросят.

На потребности ВСУ начинает работать военно-промышленный комплекс США, Великобритании и ряда других стран. Не стоит говорить о том, что российской промышленности и думать нечего, чтобы с ними соревноваться.

В частности, это касается артиллерии как ствольной, так и ракетной. Так Нидерланды поставляют самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), разработанную немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann. Она считается самой совершенной серийной САУ в мире. Германия обеспечит обучение пользования ими украинских военных, а также необходимые для этого оружия 155-мм боеприпасы.

Как сообщило бельгийское издание VRT News, Бельгия передаст Киеву противотанковые ракетные комплексы Milan, а также самоходные гаубицы M109. Эти легендарные гаубицы состоят на вооружении Соединенных Штатов, Израиля, Южной Кореи. В сухопутных войсках США данными гаубицами оснащены 16 бронетанковых бригад. Опыт показывает, что разрыв снаряда M109 даже в нескольких метрах приводит к выведению из строя БМП-1 или БМП-2. Прямое же попадание ведет к полному уничтожению машины врага с отрывом башни и пожаром внутри остатков корпуса.

Мы не будем перечислять другие виды вооружений, которые поставляются в Украину. О многом по понятным соображениям в открытой прессе не пишут. Тем не менее, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в интервью украинскому изданию «Європейська правда» сказала, что «Системы РСЗО (Реактивные системы залпового огня) мы (США — авт.) уже поставляем. И не только мы начали это делать. Кроме того, мы сейчас работаем с другими союзниками по НАТО с целью, чтобы Украина получила больше реактивных систем».

Заметим, что украинские специалисты внимательно изучили попавшие к ним в руки в качестве трофеев российские ракеты Х-101. Российские СМИ сообщали о них, как о гордости новейшего высокоточного оружия. Однако результат применения этих ракет в Украине опроверг заявленную эффективность. Украинские эксперты выяснили, что системы наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 разработаны в 1960-1970 гг. Тогда они выпускались «Воронежским заводом радиодеталей», «Минским заводом «Интеграл» и другими предприятиями Советского союза. И хотя ракеты выпускались до 2013 года родовые изъяны в них остались. Куда им тягаться с самым современным западным ракетным оружием.

Вторая составляющая фактора времени, о котором мы говорили, носит не только военный, но и экономический характер. Хотя на войне экономика тоже служит военным целям.

Речь идет о транспортной блокаде России.

Согласно решению ЕС прекращено грузовое сообщение с Россией и Беларусью. Более 10 тыс. российских и белорусских грузовиков находятся в странах ЕС и могут быть арестованы национальными органами власти. Исключение сделаны для фармацевтических, сельскохозяйственных, пищевых и гуманитарных грузов.

Внутренний рынок России и Беларуси уже почувствовал последствия. Сотни наименований товаров либо вообще исчезли из магазинов, либо стали дефицитом. Нарушилась поставка запасных частей и других важных элементов. К тому же в несколько раз выросла стоимость доставки пока еще разрешенных товаров. Как следствие угроза увольнения нависла над тысячами водителей и другими специалистами, связанными с перевозками.

Еще одна даже более общая проблема — страхование. Европейские страховщики либо не хотят страховать грузы и автомобили, либо сильно повышают стоимость страховки. И относится такое положение и к перевозкам по морю.

Европейские страны, а теперь и США закрыли свои порты для российских судов. Компании, которые специализируются на морских перевозках, прекратили в своем большинстве сотрудничество с Россией. Логистический гигант датская компания Maersk, а вслед за ним и южнокорейская контейнерная HMM остановили грузовое сообщение с Россией.

По данным Еврокомиссии, Россия под своим флагом имеет около трех тысяч торговых судов. Важнейшие порты для них закрыты. Если российские транспортники попробуют обойти санкции в виде смены страны регистрации, то это не поможет. Ограничения распространяются на все суда, которые отказались от российского флага после начала войны с Украиной.

И снова о страховке. London Marine Insurance Market (Лондонский рынок морского страхования) объявил воды России в том числе и на Дальнем Востоке «военной зоной». Как пишет Reuters, трудно найти владельцев судов, которые готовы зайти в российские порты. В том числе и потому что страховые компании не хотят сотрудничать с такими рисковыми владельцами судов. Менее привередливые в десять раз повысили стоимость страхования. Некоторые судоходные компании ушли с рынка России, а производители корабельных двигателей приостановили обучение работе с оборудованием после введения санкций против Москвы.

Токсичность связей с Россией растет. Хотя эмбарго на поставки российской нефти еще нет, но трейдеры предпочитают держаться от нее подальше. В марте отгрузка нефти марок Urals и Siberian Light из балтийских портов рухнула на 30%, а из черноморских — на 60%. Наименьшее падение экспорта фиксируют в портах в Тихом океане (около 17%), а также из Мурманска (15%). Одновременно сокращается добыча нефти. В марте она уменьшилась на 500 тыс. баррелей в сутки и это далеко не конец.

Нефть обеспечивает чуть менее половины федерального бюджета России. От ее продажи Москва получает около 10 трлн рублей в год. Однако из-за падения экспорта только в марте она недосчиталась согласно официальным данным 300 млрд рублей.

Все это заставляет, как мы говорили, Москву спешить. Отсюда настойчивые предложения, похожие на требования, к Киеву ускорить переговоры и принять российские условия. К досаде Кремля в украинской столице как-то не проявляют торопливости.

И понятно почему. Украинская армия насыщается самым современным оружием и становится все сильнее, а российская слабеет. Как говорят в Киеве, все решится на поле боя.

Вот тогда и поговорим.