Парламент Великобритании принял в первом чтении проект о «геноциде армян», и это несколько удивляет.

Законопроект о признании «геноцида армян» был принят в первом чтении без возражений Палатой общин Великобритании. Об этом 9 ноября сообщает Армянский национальный комитет Соединенного Королевства на своей станице в Facebook.

«Сегодня исторический день в плане Армянского вопроса. В ходе первого чтения законопроекта о Геноциде армян не было никаких возражений», — говорится в сообщении.

Также указывается, что следующие слушания по законопроекту состоятся 18 марта 2022 года. Армянский комитет поблагодарил депутата Тима Лоутона, который представил проект в парламенте. Законопроект направлен на официальное признание Лондоном «геноцида армян в Османской империи и увековечивания памяти его жертв».

Интересно, что 9 ноября законопроект о признании «геноцида армян» был представлен еще и в парламенте Израиля. Ранее проект законопроекта уже представлялся в законодательный орган Израиля, но не получил поддержки со стороны правительства. Законопроект вносился на рассмотрение в 2018 и 2019 году.

Но вернемся к Британии. Последние пару лет в международных экспертных кругах получила распространение версия, что успешная внешнеполитическая активность Турции в регионе Большого Ближнего Востока во многом объясняется и той незримой поддержкой, которую оказывает ей Лондон. Есть мнение, что и молчание высших политических кругов Запада в ходе осуществления операции по освобождению территорий Азербайджана от армянской оккупации было связано тоже с фактором заинтересованности в этом Британии.

И вдруг английский парламент единогласно принимает в первом чтении закон о «геноциде армян». Надо ли объяснять, что это прямой антитурецкий акт? Что же тут стало причиной? Разногласия между исполнительной и законодательной властями королевства? Или что-то еще?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли меджлиса:

— В Турции решили не обращать внимание на принятие подобных актов, как пропагандистских, не опирающихся на достоверные исторические факты, ничтожных в правовом и политическом отношении. Это проявилось отчетливо в реакции на аналогичные решения Конгресса США и заявление президента Байдена по данному вопросу. Полагаю, именно то обстоятельство, что Турция и союзный с ней Азербайджан махнули рукой на балаган с «признанием» так называемого «армянского геноцида» привело к тому, что в ряде парламентов, включая британский, армянские лоббисты дали ход этому вопросу.

Обращаю внимание, что даже в самой Армении никакого энтузиазма по этому поводу не выражают, понимая бессмысленность потуг традиционной зарубежной диаспоры и армянских лоббистов. Так что, если армян очередная принятая там или тут филькина грамота радует, пускай.

Тогрул Исмаил, политолог, профессор в Kahramanmaraş Sütçü Imam University (KSU):

— Не хочу вникать в то, почему английский парламент принимает такие законы, но хочу отметить, что, во-первых, такое решение противоречит Лозаннским соглашениям 1923 года, в подписании которых участвовала и Великобритания. Тогда состоялось признание Турецкой Республики, и никаких вопросов о «геноциде армян» почему-то не возникло.

Кроме того, в то время как раз английская военная разведка распространяла сообщения о якобы случившемся истреблении армян. Хочу напомнить, что ведь англичане оккупировали весь Южный Кавказ, и у них была своя заинтересованность. Кстати, англичанами этот вопрос был поднят в 1878 году на Берлинской конференции, когда несмотря на то, что по договоренности с Османской империей остров Кипр перешел англичанам взамен того, что они будут поддерживать турецкое государство, получилось наоборот – мягко говоря, англичане «кинули» Османскую империю и подняли «армянский вопрос» до международного уровня. Это, конечно, делалось в противовес усилению Турции. Историкам это прекрасно известно.

Я думаю, принятие нынешнего решения англичанами ничего не изменит, исторические факты одно, а решение парламента – совсем другое. Пожалуйста, если кто-то сомневается в этом, пусть обращается в международные суды. Хотя я уверен, что эти инстанции займут сторону Турции. Потому что явно видно, «современный, демократический» Запад как только речь заходит о тюрках-мусульманах почему-то сразу превращается в монстра. Там нас почему-то видят дикими, варварами, и т. п. Хотя истории известно, что армяне истребляли мирное тюркское население и в Северном Азербайджане, и в Анатолии, и в Южном Азербайджане.

Как раз англичане, оккупировавшие в то время Баку, прекрасно знают, что и как происходило. Я думаю, что сегодня им надо понимать, что общих интересов с Турцией и Азербайджаном у них все-таки больше, и такие вещи как признание «геноцида армян» будут мешать двусторонним отношениям, внесет в них определенное недоверие. Этот законопроект, конечно, принимается с целью давления. Хотя такие законы обязывают к чему-то лишь граждан стран, где они принимаются.