Давтяна снять, Давтяна назначить: туда-сюда-обратно от Никола Пашиняна

Короткая скамейка запасных бывает не только в футболе. В большой политике это явление также является довольно распространенным. Особенно, если речь идет о ситуации в Армении, которая потерпела разгромное поражение в 44-дневной войне. Всю ответственность за это, пытающиеся использовать поражение страны для своей победы «реваншисты», валят исключительно на премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Которому приходится маневрировать и оправдываться, попутно стараясь сформировать себе новую команду из лояльных генералов, на фоне бунта пока еще действующего главы Генштаба ВС РА Оника Гаспаряна. Он никуда уходить не собирается. Более того, ширится его поддержка со стороны различных политических сил. В этих условиях возможностей для маневра у Пашиняна, прямо скажем, немного.

Оставлять все, как есть, он просто не может. Вот и ищут замену Онику Гаспаряну. В итоге, Никол Воваевич не нашел ничего лучшего, чем вспомнить про генерал-лейтенанта Артака Давтяна, который занимал должность главы Генштаба ВС РА до О.Гаспаряна. И вот, легким движением руки, А.Давтян назначен старшим офицером по особым поручениям. Назначение произведено по приказу министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна.

Информацию «ФактИнфо» подтвердил представитель министерства обороны РА. Ранее принадлежащая семье действующего армянского премьера газета «Айкакан жаманак» сообщила, что Артака Давтяна назначили на должность старшего офицера Генштаба по особым поручениям. В армянской прессе уже муссировалась информация о том, что Никол Пашинян намерен назначить его главой Генштаба вместо Оника Гаспаряна.

Самое забавное во всей этой истории то, что именно при Пашиняне произошло назначение Давтяна главой ГШ. Произошло это в мае 2018 года, а уже 8 июня 2020 года он был освобожден с поста из-за скандала, связанного со свадьбой его сына. Которая прошла пышно, несмотря на действовавший в РА режим чрезвычайного положения, вызвала ажиотаж в армянском сегменте соцсетей.

Как писала тогда газета «Грапарак», венчание новобрачных было проведено в церкви Сурб Гаяне (Св. Гаяне), после чего для многочисленных гостей — по данным издания, более 100 человек — был устроен банкет в особняке Давтяна. В общем, сын Давтяна приобрел жену, а сам он лишился должности. Казалось бы, навсегда.

Но уже 17 июля 2020 года Давтян был назначен председателем Военно-промышленного комитета. То есть, он должен был отвечать за закупку, модернизацию всего имеющегося у РА оружия. Но и тут все пошло не так. Азербайджанская армия, уничтожив и взяв в качестве трофеев очень многое из того, что было на вооружении армянской армии, заставила политическое руководство РА искать виновных в случившемся.

В итоге, Давтян был уволен с занимаемой должности. Произошло это 16 ноября прошлого года. С тех пор он был без должности. Чем он запомнился? Ничем. Как и все армянские генералы, он врал про «мощь» ее армии, обещал победу в войне с Азербайджаном. Ну а потом, как и О.Гаспарян, практически дезавуировал самого себя. Он счел договоренности по Карабаху весьма плохими с точки зрения интересов армянской стороны, но в то же время отметил, что это было вынужденным шагом в сложившейся ситуации.

В интервью газете «168 жам» Давтян сказал, что разделяет точку зрения действующего начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна о том, что был сделан выбор между очень плохим и трагическим. О том, сколь велика его личная вина в поражении, Давтян никогда не рассуждал, хотя в том, что и он был «кузнецом капитуляции», нет никаких сомнений. Просто потому, что он все знал, но «героически надувал щеки».

И вот этого «генерала вчерашней войны», бесталанного, но склонного к интригам мастера «подковерной борьбы», Пашинян за уши тянет на пост нового главы Генштаба. Чем, кстати, уже вызывает недовольство и новую порцию обвинений в свой адрес. Как заявил во время сегодняшнего митинга оппозиции член АРФ Дашнакцутюн Гегам Манукян, премьер-министр Армении Никол Пашинян предпринял небольшую попытку государственного переворота.

Само словосочетание «небольшой госпереворот», вызывает улыбку. Впрочем, в РА всегда были готовы делать смехотворные заявления. Важнее, впрочем, другое. По словам дашнака, Министерство обороны республики назначило старшего офицера Вооруженных сил. «До этого момента никто в ВС Армении не назначался на должность с подобным названием», — заметил Манукян.

Так ведь и кризиса такого масштаба в новейшей истории РА тоже не было. Сейчас он есть. Тут тебе и внутриполитический, и экономический, и демографический кризисы, и существенная потеря интереса мирового сообщества к Армении. И все это на фоне укрепляющихся позиций Азербайджана, который знает, чего хочет и методично добивается поставленной цели. В этих условиях, когда само будущее не только Пашиняна, но и Армении выглядит туманно, не стоит удивляться еще и кадровому кризису в РА. И то, что Никол Воваевич готов вытягивать за уши такого скандального карьериста без каких-то военных талантов, как А.Давтян, как раз и кричит о масштабах еще одной большой армянской проблемы.