Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего сына

Бывший председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Дарига Назарбаева подтвердила, что ее сын Айсултан умер.

«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате», — говорится в опубликованном в Facebook сообщении фонда первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который возглавляет Дарига Назарбаева.

Ранее новостной портал zakon.kz сообщил, что 29-летний Айсултан умер минувшей ночью в Лондоне. Причиной его смерти, предположительно, стала остановка сердца. (ТАСС)