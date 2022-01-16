Правительство Дании приняло решение выделить €22 млн на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Программа направлена «на укрепление устойчивости» и способности страны «справляться с серьезными последствиями продолжающегося конфликта на востоке Украины», говорится в опубликованном в воскресенье пресс-релизе МИД.

«В настоящее время Украине угрожает <…> наращивание российской военной мощи вблизи украинской границы, — утверждает в сообщении министр иностранных дел Еппе Куфуд, который «только что посетил линию соприкосновения». — Наш новый пакет поддержки достаточно всеобъемлющий, и каждый его элемент необходим. Этой поддержкой мы посылаем четкий сигнал о нашей солидарности с Украиной. Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость».

Средства выделяются на новый этап датской Программы мира и стабилизации для Украины на период 2022-2025 годов. €10,75 млн вносит МИД Дании, €11,3 млн — Минобороны.

«Мы должны поддерживать Украину и ее право быть самостоятельной демократической страной. Вот почему сейчас мы усиливаем наш вклад в реформирование украинских сил безопасности. Мы также увеличиваем наш вклад в военную подготовку Украины и нашу помощь в приведении украинских военнослужащих в соответствие со стандартами НАТО», — прокомментировала министр обороны Трине Брамсен.