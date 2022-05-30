Датская энергетическая компания Orsted сообщила, что не будет переходить на оплату российского газа в рублях и продолжит оплачивать его в евро, в связи с чем не исключила прекращения поставок из РФ.

«Газпром экспорт» продолжает требовать от Orsted оплаты поставок газа в рублях. По контракту у нас нет юридических обязательств делать это, и мы неоднократно сообщали «Газпром экспорту», что не будем этого делать. Крайний срок оплаты – 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро. Поэтому существует риск того, что «Газпром экспорт» прекратит поставки газа в Orsted», — говорится в заявлении компании, распространенном в понедельник.

Датская компания подчеркнула, что прекращение поставок газа будет нарушением контракта. Одновременно отмечается, что это все же произойдет, Дания будет закупать голубое топливо на европейском рынке.

«Поскольку нет газопровода, идущего напрямую из России в Данию, Россия не сможет напрямую перекрыть поставки газа в Данию, и, следовательно, Дания по-прежнему будет иметь возможность получать газ. Однако это означает, что газ для Дании должен в большей степени закупаться на европейском газовом рынке. Мы ожидаем, что это будет возможно», — сообщили в Orsted.