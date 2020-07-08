Дагестанский эксперт: «Европа боится растущих амбиций и натиска Турции»

Европа боится растущих амбиций и натиска Турции, таким мнением поделился с # известный дагестанский журналист, политолог Руслан Курбанов, комментируя намерение Франции создать внутри ЕС антитурецкую коалицию.

По словам эксперта, Европа боится растущих амбиций и натиска Турции и тут речь идет не только о Франции, но и всей Европе.

«Боятся Германия, Италия, естественно, боится и Франция, плюс ко всему в Европе существует сильное армянское лобби. Эти страхи в европейских странах будут раздуваться, и они на этом будут зарабатывать себе политические очки, и будут собирать антитурецкую коалицию. Но я не думаю, что она продержится долго, будет прочной и действенной. Потому что современная Европа не способна к решительным политическим действиям на дальней дистанции», — считает аналитик.

По словам эксперта, Турция за последние годы очень сильно изменилась.

«Я жил в Турции и видел, как она преобразовывалась, становилась увереннее в себе. В Турции приходит осознание своей исторической роли и миссии, просыпается осознание того, что интересы Турции и поле для реализации амбиций турецкого народа и государства намного шире», — считает аналитик.

Он также сказал, что внутри самой Турции происходят изменения, турецкий народ становится терпимее к национальным меньшинствам.

«Мы видели реформы Эрдогана, когда национальным меньшинствам давали все больше свобод в плане сохранения родной культуры и языка. Турция планомерно и последовательно занимает место выразителя мировой мусульманской уммы, защищает интересы мусульман на дальних рубежах от Палестины до Мьянмы», — подчеркивает эксперт.

Но при этом в Турции чувствуется усталость от одного стиля управления, добавил он.

«Развивающаяся Турция не может держаться на харизме одного человека. Настало время взращивать новое поколение лидеров-единомышленников, дополняющих друг друга разнообразием своего опыта, навыков, и политических стратегий», — полагает аналитик.

Говоря о том, будет ли Москва поддерживать антитурецкие устремления Парижа, Курбанов сказал, что Россия, укрепляя союзнические отношения с Турцией, продвигает свои интересы, пытаясь, давить тем самым на объединенную позицию Европы.

«Для Москвы нарастающее противостояние между Турцией и ЕС – это самая выгодная позиция. Потому что можно развивать и углублять отношения с Турцией, которая является второй по боеспособности и мощи страной в НАТО. России выгодно втягивать в орбиту своей политики Турцию и одновременно давить на европейские страны», — резюмировал он.