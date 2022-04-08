Американская компания SpaceX осуществила в пятницу запуск ракеты-носителя с кораблем Crew Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) экипаж, состоящий полностью из частных лиц. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 11.17 по местному времени (19.17 по бакинскому).

В экипаж коммерческой миссии вошли три бизнесмена и инвестора из США, Израиля и Канады — Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти. В качестве командира в экипаже участвует бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа.