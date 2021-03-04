Crafting Futures: в Азербайджане развивают новый подход к ремесленничеству

British Council реализует в Азербайджане глобальную программу Crafting Futures, направленную на развитие ремесленничества и креативный подход к этому виду народного творчества. Все эти цели будут достигнуты путем создания экономического, социального и культурного воздействия, повышения воспринимаемой ценности ремесла и его практики, сохранения и развитие ремесленных практик и традиций, которые находятся под угрозой, и обеспечение того, чтобы молодые поколения могли продолжать их использование. Особое внимание при этом уделяется креативному мышлению и инновациям.

Как рассказала # менеджер по программам British Council Диляра Ибрагимова, программа Crafting Futures направлена на укрепление культурной самобытности путем более глубокого понимания ремесла в этом секторе, наряду с новой аудиторией и рынками, а также повышения качества творческой практики.

«Программа усилит проделанную работу и расширит возможности людей учиться, обучать и развивать ремесленную практику. В рамках программы мы стремимся к достижению этих целей путем создания возможностей для межкультурного обмена и обмена знаниями между Великобританией и местными организациями и партнерами. Проекты, поддерживаемые в рамках программы, продемонстрируют, как глобальное сообщество несет ответственность за будущее ремесла», — подчеркнула она.

Партнерами British Council по данному проекту являются один из ведущих арт колледжей Великобритании, предлагающий профессиональную подготовку в различных областях искусства и дизайна Plymouth Art College (Великобритания), Asmart Creative Hub (Азербайджан), Государственное агентство профессионального образования и Республиканский центр развития детей и молодежи при Министерстве Образования Азербайджана.

Инициаторы программы также ставят перед собой задачу поддержать данным проектом инклюзивные практики и гендерное равенство, а также повысить качество ремесленнической продукции путем интернациональных коллабораций.

Невзирая на востребованность ремесленнического рынка, значение этой самобытной культуры все же недостаточно оценено в современном мире. Учитывая это, создатели программы поставили перед участниками соответствующие задачи.

Осуществление программы проходит в несколько этапов. В Баку уже состоялись тренинги для педагогов и опытных ремесленников из различных регионов страны, сфокусированные на развитие креативного подхода в создании продукции. Также запланирована серия обучающих тренингов для студентов.

«В рамках программы наши специалисты сосредоточились на креативном изучении ремесленничества. Цель — научить креативно мыслить в первую очередь педагогов и профессионалов в данной отрасли, чтобы в дальнейшем они могли применять полученный опыт в работе с учениками. Мы также планируем внедрение нового образовательного модуля на базе приобретенных знаний в соответствующие образовательные учреждения», — отмечает Д.Ибрагимова.

Директор Республиканского центра развития детей и молодежи Фируза Султан-заде в интервью «Зеркало» рассказала о том, что программа позволяет развить креативность как процесс развития и выражения новых идей, которые могут быть очень полезными в восстановлении традиционных ремесел:

«Мы очень рады были подключиться к этому проекту, в связи с тем, что нам необходимы новые практические методы преподавания для детей и молодежи в сфере развития творческого дополнительного образования и занятости по интересам. Эта программа поможет нашим педагогам внедрять новейшие методологии в развитии и поддержке преподавания традиционных ремесел, искусства и дизайна. Помимо этого репликация новой программы нашими специалистами, прошедшим тренинги другим педагогам нашего центра, даст стимул развития креативного подхода, понимания важности креативных индустрий не в теории, а на практике», — подчеркнула Ф.Султанзаде.

Основатель и директор творческого пространства Asmart Creative Hub — Асмар Абдуллаева, уже долгое время работающая в сфере культуры и творческого образования и поддерживающая творческую молодежь, считает Crafting Futures важным и значимым проектом, нацеленным на долгосрочную перспективу и планы.

«Впервые в Азербайджане ремеслу как индустрии уделяется такое большое внимании. Очень важно, что программа осуществляется в рамках образовательного процесса, который, я уверена, окажет благотворное влияние на реформирование и создание новых методик и новых подходов в сфере образования искусства и культуры. Это именно то, что нам сегодня очень нужно», — говорит А.Абдуллаева в интервью #.

По ее словам, тренинги для педагогов и студентов помогут уже опытным мастерам, а также тем, кто хочет связать свою жизнь с ремеслами в будущем:

«Внедрение такого предмета как «креативное мышление» в среднеобразовательные учреждения нашей страны принесет большой результат. Я бы рекомендовала этот предмет в качестве экспериментального, который впоследствии может быть с успехом адаптирован и в общий учебный план», — считает она.

В рамках программы также проходят тематические семинары «CRAFT Talks», в которых принимают участие ведущие педагоги Plymouth Art колледжа. Следующие мероприятия состоятся 9 и 16 марта.