Cпустя 65 часов — из-под завалов в Измире вытащили 3-х летнюю девочку

Турецкие спасатели вытащили в понедельник трехлетнего ребенка из-под завалов после землетрясения, произошедшего 30 октября в провинции Измир на западе республики, сообщает агентство Anadolu. 3-летняя Элиф Перинчек стала 106-ым жителем запада Турции, извлеченным спасателями из-под завалов.

Девочку поместили в одну из близлежащих больниц.

Глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Мехмет Гюллюоглу выразил радость спасением ребенка.

Родные Элиф назвали событие чудом.

Ранее из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.

По состоянию на утро 2 ноября, число жертв землетрясения магнитудой 6.6 в турецком Измире составляет 79 человек. Из 963 пострадавших 743 выписаны из больниц, лечение 219 человек продолжается.

Поисково-спасательные работы ведутся уже не менее 65 часов.