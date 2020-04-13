Covid-19 унес в Турции жизни 1198 человек

В Турции за последние сутки зарегистрировано еще 97 летальных исхода от коронавируса нового типа (Covid-19), число погибших достигло 1198 человек, говорится в сообщении Минздрава страны.

Как сообщил в Twitter министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, что суммарное количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 56 956, поскольку еще 4789 тестов на Covid-19 дали положительный результат на наличие вируса.

По его словам, к настоящему времени выздоровели и были выписаны из больниц 3446 пациентов.

Коджа добавил, что в воскресенье, 12 апреля, в Турции было сделано 35 720 тестов на коронавирусную инфекцию, а всего с начала вспышки эпидемии было проведено 376 100 анализов.

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время 1665 зараженных проходят курс лечения в отделениях интенсивной терапии. (Агентство Анадолу)