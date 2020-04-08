COVID-19 оставит без работы 195 млн человек

Международная организация труда (МОТ) в связи с распространением коронавируса нового типа заявила об опасениях сокращения 6,7% рабочих часов по всему миру во втором квартале 2020 года. Таким образом, как передает Росбалт, будут уволены 195 млн человек, работающих полный день.

Крупные увольнения ожидаются в арабских государствах – 8,1%, или 5 млн человек; в Европе – 7,8%, или 12 млн человек и в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 7,2%, или 125 млн человек.

Большие потери ожидаются в странах с различным уровнем дохода, но особенно в странах с уровнем дохода выше среднего – 7%, что составит 100 млн человек. Это намного больше, чем во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.

Как утверждают эксперты, наиболее существенно могут пострадать гостиничный и ресторанный бизнес, производственный и розничный сектор, а также административная сфера.

На текущий момент полная или частичная приостановка работы предприятий затронула 81% от общего количества занятых в мире, составляющего 3,3 млрд человек.