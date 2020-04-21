Covid-19 даст азербайджанцам шанс сняться с Ди Каприо и Де Ниро в фильме Скорсезе

О неутешительных последствиях пандемии Covid – 19 не написал уже разве что ленивый, так же как и о самом вирусе, карантине, и всемирной социальной изоляции. Есть масса официальных источников и тысячи, если не десятки тысяч аккаунтов в соцсетях, которые ежедневно информируют нас о количестве инфицированных, победивших болезнь и, увы, тех, кто справиться с ней не смог.

Пандемия нарушила ритм целой планеты и внесла свои коррективы в ряд крупнейших спортивных и музыкальных мероприятий.

В то же время, коронавирус открыл перед нами новые возможности, показав, что дети прекрасно могут «посещать» школу виртуально, слушать уроки не за партой, а на удобном диване, учить иностранные языки с профессиональными репетирами при помощи современного программного обеспечения и мн. др.

Запершись в своих домах, звезды мировой музыки, включая азербайджанских исполнителей, поют и играют для своих поклонников в режиме реального времени.

И вот уже почти фантастика: ошеломляющая новость, похожая скорее на сон, чем на реальность: Мартин Скорсезе дал шанс каждому человеку на Земле попасть на съемочную площадку фильма «Убийцы лунного цветка». И не просто попасть, но и сыграть — пусть небольшую, эпизодическую роль в его новом фильме. И как мы все понимаем, этот шанс есть, в том числе, и у каждого жителя Азербайджана!

Как сообщает #, человек-легенда, один из величайших и наиболее влиятельных кинорежиссеров современности Мартин Скорсезе, чья каждая работа в кино — шедевр, недосягаемая высота, мастерски рассказанная история, дал миру поистине уникальный шанс.

«Бешеный бык», «Последнее искушение Христа», «Цвет денег», «Мыс страха», «Банды Нью-Йорка», «Казино», «Славные парни», «Отступники», «Волк с Уолл-стрит», «Остров проклятых», «Ирландец» — эти и другие фильмы мастера можно пересматривать до бесконечности, каждый раз открывая для себя что-то новое, что-то такое, что ускользнуло, не открылось в прошлый раз.

«Убийцы лунного цветка» станет экранизацией романа Дэвида Гранна, книги, ставшей бестселлером по версии New York Times. Главную роль в картине исполнит Леонардо Ди Каприо. Еще одной звездой картины станет Роберт Де Ниро.

Это действительно похоже на сон или на сказку о золотой рыбке. Три исполненных желания – три легенды, с которыми счастливчику предстоит оказаться на одной съемочной площадке и сделать заветное селфи. В одночасье стать знаменитостью и войти в историю. В историю, которую пишет Мартин Скорсезе.

Чтобы испытать судьбу, нужно немного – пожертвовать любую сумму и стать частью благотворительной миссии.

Подробности того, как заполучить приз мечты опубликовал на своей странице в Instagram Ди Каприо в формате видео, где он вместе с Де Ниро призывает людей подключиться к акции #AllinChallenge.

Ее суть — в финансовых пожертвованиях благотворительной компании, которая помогает продовольствием неблагополучным семьям, оказавшимся в сложной ситуации в разгар эпидемии коронавируса:

«Мы вместе с Робертом Де Ниро будем сниматься в новой картине Мартина Скорсезе «Убийцы лунного цветка». У вас есть шанс получить эпизодическую роль, пообщаться с нами, или попасть на официальную премьеру картины», — пообещал актер.

Все подробности можно найти на сайте allinchallenge.com.

Действие картины «Убийцы лунного цветка» разворачивается в Оклахоме, в 1920-х годах. В центре сюжета — истребление племени осейджи, на территории поселения которого обнаружили нефть. Дело, которое обросло конспирологическими теориями и считается одним из самых ужасных преступлений в истории США, расследуют детективы ФБР.