CoverMan: в Азербайджане стартует первый вокальный онлайн проект

В Азербайджане стартует новый проект – CoverMan. Впервые у исполнителей есть возможность проявить себя и показать свой талант на большой сцене, не покидая при этом стены своего дома: вокальное состязание целиком и полностью пройдет в онлайн формате, а судьба победителей будет решаться усилиями жюри и зрителей.

В интервью # один из инициаторов и руководителей проекта Ильгар Кямал раскрыл идею проекта:

«В нашей стране много талантливых исполнителей, причем, не только профессиональных, но и тех, кто имея прекрасные вокальные данные никогда не соприкасался с микрофоном и сценой. Наш конкурс даст каждому таланту заявить о себе на весь мир с помощью социальных сетей и безграничных возможностей Интернета».

Он отметил, что в проекте может принять участие любой желающий старше 18 лет, обладающий вокальными данными. Прием песен и регистрация участников уже началась и завершится 10 мая. Условия просты: записать кавер на любом языке, в любом жанре и отправить на электронный адрес оргкомитета — [email protected], указав при этом данные о себе, возраст и контактный номер телефона.

При записи песни может использоваться как фонограмма, так и живое сопровождение в виде любого музыкального инструмента. Длительность трека должна быть от двух до пяти минут.

«Я сам являюсь певцом, и два года назад успешно прошел кастинг на проект «O Ses Türkiye», но не смог принять участие из-за определенных личных трудностей. Именно в тот момент мы с другом Анаром Керимли задумались над проектом, который бы помог проложить дорогу талантливым молодым артистам на большую сцену, но без всяких лишних затрат. Поэтому мы придумали онлайн формат для нашего проекта, так как это и удобно и доступно, учитывая события последнего времени», — рассказал Ильгар Кямал корреспонденту #.

Отбор конкурсантов будет проходить по системе 50 на 50 – часть финалистов выберут сами зрители, а часть – профессиональное жюри, имена которых организаторы планируют раскрыть по окончании срока регистрации участников.

Победителей ждут заманчивые призы. Обладатель первого места получит возможность на профессиональную запись песни, клипа и в придачу пиар – кампанию в СМИ и соцсетях. Приз за второе место – клип от профессионального режиссера.