Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон планирует сдаться правоохранителям в связи с обвинением в нападении, совершенном в 2019 году. Об этом в субботу, 26 июня, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

По словам главы полиции Гилфорда Энтони Бина Бёрли, исполнитель обязан был явиться в участок Лос-Анджелеса, однако непонятно, когда ожидать появления звезды. В настоящее время ему грозит до года тюрьмы или штраф в размере до двух тысяч долларов.

25 мая полиция американского города Гилфорд выдала ордер на арест Мэнсона. Согласно заявлению, певца обвиняют в нападении на видеооператора в концертном зале Bank of New Hampshire Pavilion в августе 2019 года.

Мэрилин Мэнсон, его агент и адвокат были ранее уведомлены о выдаче ордера, однако не предприняли усилий, чтобы ответить на обвинения, добавили в полиции.

Кроме того, музыканта обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Женщина, имя которой не разглашается, утверждает, что состояла в романтических отношениях с певцом в 2011 году. В какой-то момент певец стал прибегать к насилию, а однажды изнасиловал женщину в своем доме. Кроме того, Мэнсон якобы угрожал убить ее и подчеркивал, что останется безнаказанным.

Помимо этого, звезда телесериала «Игра престолов» английская актриса Эсме Бьянко подала иск к Мэрилину Мэнсону, обвинив его в изнасиловании и действиях сексуального характера.

Американская актриса и модель Эван Рэйчел Вуд в феврале также обвинила певца в насилии и издевательствах над ней на протяжении нескольких лет. Похожие обвинения в адрес артиста выдвинули еще четыре девушки (lenta.ru)