США в середине марта провели тайное испытание гиперзвуковой ракеты, чтобы не допустить эскалации отношений с Россией. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

По информации CNN, Белый дом придерживается осторожного подхода, чтобы не допустить шагов или заявлений, которые могли бы привести к неоправданной эскалации между США и Россией.

Собеседник телеканала отметил, что по этой же причине американские чиновники две недели молчали о последнем испытании гиперзвуковой ракеты. По словам источника, тестовый запуск был осуществлен в середине марта перед поездкой президента США Джо Байдена в Европу для участия во внеочередном саммите НАТО и во встрече G7.

В конце октября 2021 года американские Военно-морские силы заявили об успешном испытании первой ступени твердотопливного двигателя гиперзвуковой ракеты.