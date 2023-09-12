Вскоре Байден примет окончательное решение по отправке в Украину ракет большой дальности ATACMS.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, это важный шаг, рекомендованный Государственным департаментом и Министерством обороны после нескольких месяцев обращений со стороны Украины.

По словам источников, дискуссии об отправке армейских тактических ракетных систем большой дальности ATACMS значительно активизировались в последние недели. Окончательного решения об отправке ракет не принято, но «вероятность, что это произойдет, сейчас намного больше, чем раньше», сказал один чиновник, знакомый с дискуссиями. (УНИАН)