Cкончался Айдын Баширов

Cкончался бывший глава государственного каспийского пароходства Азербайджана Айдын Баширов.

Об этом Report сообщили близкие А.Баширова.

Он скончался в Турции после продолжительной болезни. Ожидается, что тело покойного будет доставлено в Баку сегодня вечером и завтра состоятся похороны.

Отметим, А. Баширов родился в 1947 году в поселке Гюздек Абшеронского района. Указом Президента Азербайджанской Республики от 19 августа 1994 года он был назначен начальником Азербайджанского государственного каспийского пароходства. В 2013 году освобожден в этой должности.

| 2019-12-29T13:45:13+00:00 29 декабря 2019, 14:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss