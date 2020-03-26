CinemaPlus выделила 100 000 манатов Фонду поддержки борьбы с коронавирусом

Сеть кинотеатров CinemaPlus присоединилась к инициативе по перечислению денежных средств в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, учрежденный указом президента Ильхама Алиева с целью защиты здоровья населения и усиления борьбы с распространением в стране COVID-19.

Как сообщает #, с этой целью сеть кинотеатров CinemaPlus перечислила в Фонд 100 000 манатов.

Отметим, что цель создания Фонда поддержки борьбы с коронавирусом заключается в оказании финансовой поддержки мерам, направленным на борьбу с коронавирусом и предотвращение распространения в Азербайджане вируса COVID-19.