Минобороны Финляндии сообщило, что военные и корабли некоторых стран НАТО будут участвовать в учениях военно-морских сил Финляндии Freezing Winds — 22, которые запланированы на период с 22 ноября по 2 декабря в Балтийском море, передает ТАСС.

По информации ведомства, в маневрах задействуют, в том числе, корабли НАТО из Нидерландов, Дании и Норвегии, минные тральщики из Германии и Нидерландов и американский эсминец класса Arleigh Burke.

Отмечается, что подразделение корпуса морпехов США прибыло в страну для участия в данных учениях в сентябре.

«Совместные маневры, направленные на отработку различных операций <…> способствуют укреплению стабильности и безопасности во всем регионе», — сказал начальник штаба финских ВМС адмирал Юкка Антеройнен.

Ранее в Польше начались учения стран Вишеградской группы (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) PUMA-2022, в которых задействованы и военные Великобритании и США.