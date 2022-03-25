Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидер РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, передает ТАСС.

«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — сказал он.

Информация о том, что Чубайс покинул пост, поступила 23 марта, об этом сообщил источник из окружения Чубайса. Его назначили спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями в декабре 2020 года, до этого он занимал пост главы «Роснано».

Источники американского Bloomberg и российского ТАСС сообщали, что он уехал из России. По версии Bloomberg, Чубайс объяснил свое решение несогласием со спецоперацией на Украине.

В свою очередь РБК сообщал, что он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уехал в Стамбул. По словам источника, Чубайс «собирался вернуться» в Россию.